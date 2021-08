La fille de 4 ans de Fetty Wap décède près d’un an après le meurtre de son ami

in

La fille de 4 ans de Fetty Wap, Lauren Maxwell, est décédée récemment, a confirmé samedi sa mère, Turqoise Miami. Miami a publié un article sur la mort de Lauren une semaine après que Fetty Wap a dédié sa performance au festival Rolling Loud à Miami à Lauren. Le rappeur, de son vrai nom Willie Junior Maxwell II, a fait face à une autre tragédie il y a moins d’un an lorsque son ami proche, Twyshon Depew, a été assassiné.

“C’est ma sirène princesse Aquarius incroyable, belle, drôle, vibrante, aimante, talentueuse, intelligente et têtue”, a écrit Miami sur Instagram samedi, à côté d’une vidéo d’une Lauren souriante se balançant de haut en bas dans une piscine. “Si vous voyez ce post défiler avec son commentaire ou dites-vous simplement. ‘Je t’aime LAUREN’ parce qu’ils disent que les âmes peuvent ressentir votre amour.”

La cause du décès de Lauren est inconnue. Selon Hot97, selon Hot97, elle est tombée malade le mois dernier et est décédée dans son sommeil. Miami a également publié une déclaration défendant Maxwell, qui a été critiqué pour son rôle parental par les trolls des médias sociaux, rapporte Rap-Up. “Internet avait une énergie très négative envers notre enfant, ce qui m’a procuré des lectures de détresse, alors s’il vous plaît arrêtez toute négativité envers lui”, a déclaré Miami. “Lauren aime son papa aussi tout comme elle m’aime et il pleure dur comme moi.”

Après sa performance à Rolling Loud la semaine dernière, Maxwell a posté un message sur son histoire Instagram, dédiant sa performance à Lauren. “LoLo papa a fait ça pour toi hier soir, petite fille”, a-t-il écrit, ajoutant des emojis papillon, colombe et cœur. Maxwell a également inclus une photo de Lauren avec ses autres enfants dans une publication Instagram le jour de la fête des pères. « Des morceaux de mon cœur », a-t-il écrit à propos de ses six enfants. “C’est eux sur n’importe quoi ou n’importe qui.”

Maxwell a subi une autre tragédie en octobre 2020 lorsque Depew a été assassiné à Paterson, New Jersey, la ville natale de Maxwell. “Je t’ai déçu mon frère, je suis désolé”, a écrit Maxwell sur Instagram après la mort de Depew. “Je n’arrête pas de t’appeler et tu ne décrocheras pas et ça ne sonne jamais 3 fois maintenant c’est tout droit vers vm je t’aime petit frère j’ai vraiment pensé que je pourrais te faire sortir avant de devoir faire un post comme celui-ci petit frère comme wtf.” Depew avait 26 ans.

En janvier 2019, il a été signalé que la fille de Maxwell, Alaiya, née trois mois avant terme en janvier 2018, avait besoin d’une chirurgie cérébrale d’urgence. Il a été révélé plus tard que Maxwell n’est pas le vrai père d’Alaiya. En mars, la star de Love & Hip-Hop: Hollywood Alexis Skyy aurait confirmé que Brandon Medford était bien le père d’Alaiya.

Maxwell a cinq autres enfants avec quatre femmes différentes. Son aîné est Aydin, qu’il partage avec Ariel Reese. Maxwell et Lezhaie Zeona sont les parents de Zaviera et Zy. Le rappeur partage Khari avec Masika Kalysha et Amani avec Elaynna Parker.