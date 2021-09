L’ancienne star de Duck Dynasty, Sadie Robertson, a eu une triste nouvelle à partager avec ses fans vendredi. Sa fille de 4 mois, Honey James Huff, a été hospitalisée pour une maladie respiratoire ces derniers jours. Robertson, 24 ans, a partagé son histoire parce qu’elle sait que « tant de personnes dans le monde » vivent des situations similaires. Robertson et son mari, Christian Huff, ont accueilli Honey en mai.

Robertson a posté une photo d’elle avec Honey dans un lit d’hôpital. “Voir votre enfant malade est l’une des choses les plus déchirantes. Voir sa petite lutte me fait pleurer comme si je n’avais jamais pleuré, mais voir sa force m’a donné des sourires que je n’ai jamais souri”, a écrit Robertson dans la longue légende. “L’amour que j’ai pour cette fille est inégalé. Elle nous fait rire quand nous voulons pleurer, à cause de son esprit de combattant sauvage et doux. Voir les infirmières et les médecins l’aimer et rire de sa bêtise au milieu de la maladie a apporté joie dans une pièce sombre.” Elle a noté que les luttes de Honey ne sont pas encore terminées, mais elle et Huff “croient pour les jours à venir!”

L’ancienne star d’A&E a dit à toutes les mères et tous les pères dont les enfants souffrent de maladies qu’elle pleure avec eux. Elle a également partagé une citation biblique, ajoutant qu’elle était “très reconnaissante” pour le soutien de leurs amis et de leur famille. Robertson n’a pas partagé les détails des symptômes de Honey, mais elle a terminé sa légende par “RSV tu pues.” RSV signifie “virus respiratoire syncytial”, un “virus respiratoire courant qui provoque généralement des symptômes légers ressemblant à ceux du rhume”, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Cela peut être grave pour les nourrissons et les jeunes enfants.

Robertson a subi plusieurs épreuves pendant et après sa grossesse. En octobre 2020, elle a été testée positive au COVID-19 alors qu’elle était enceinte. En juillet, elle a révélé que Honey était “coincée” pendant l’accouchement, ce qui a conduit à une situation dangereuse, rapporte E! Nouvelles. “À ce moment-là, chaque seconde compte et ils n’ont pas pu la faire sortir pendant deux minutes et 10 secondes”, a expliqué Robertson. “Je savais que quelque chose n’allait pas à cause de la douleur, et le médecin [had] m’a juste dit: ‘Prochaine poussée, elle est là.'” Après la naissance de Honey, les médecins ont vérifié si l’épaule du bébé n’était pas cassée et ont été surpris que ce ne soit pas le cas.

Au cours d’un épisode de son podcast WHOA That’s Good, Robertson a également discuté de sa lutte contre la dépression post-partum et a noté qu’elle avait finalement cessé de ressentir une douleur physique “vraiment, vraiment mauvaise” environ un mois après la naissance de Honey. Mais deux mois après la naissance de Honey, elle se sentait beaucoup mieux. “J’adore être la mère de Honey James. J’adore le faire avec Christian”, a déclaré Robertson à ses fans. “Nous sommes une équipe dans tout cela. Je ne l’échangerais pour rien au monde. J’ai hâte de voir les temps à venir. Je suis reconnaissant d’où nous avons été, mais je suis très excité pour où nous allons et ce que nous avons appris au cours du voyage.”