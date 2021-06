La fille de Bernie Mac, 2 stars hollywoodiennes, pense qu’elle pourrait jouer le comédien décédé dans un biopic

Alors qu’elle parlait avec TMZ du prochain biopic de Bernie Mac, Je’Niece a laissé tomber deux noms : la star de One Night In Miami Aldis Hodge et le comédien de YouTube Mark Phillips. De l’avis de McCullough, Hodge serait l’acteur parfait pour jouer Mac à l’âge adulte, tandis que Phillips est son choix pour la partie la plus jeune de l’histoire. Ce qui rend ces choix passionnants, ce n’est pas seulement que les deux se sentent comme des choix fantastiques pour ce projet en cours de développement, selon McCullough, sa mère/chef de la succession de Bernie Mac, Rhonda McCullough, approuve également les deux options.