La fille de Bernie Mac dit que ces 2 acteurs devraient jouer le comédien dans le biopic .

Je’nièce McCullough, la fille du défunt comédien légendaire Bernie Mac, a clairement indiqué qui, selon elle, devrait incarner son père dans un film.

McCullough a parlé à TMZ et a fait part à la publication de ses réflexions sur le prochain biopic sur sa vie. John legendLa société de production de , Get Lifted, et la succession de Mac dirigeront le projet.

McCullough a déclaré à la publication qu’on lui demandait souvent qui devrait jouer son père, alors elle avait déjà quelques noms en tête, y compris A-lister Aldis Hodge et star de YouTube Marc Phillips.

Hodge, natif du comté d’Onslow, en Caroline du Nord, âgé de 34 ans, est connu pour ses rôles dans Leverage et Hidden Figures. Il incarnera également Hawkman dans le prochain film de super-héros Black Adam.

L’acteur a également quelques rôles biopic à son actif. Il a joué la légende de la NFL Jim Brown dans Une nuit à Miami et MC Ren dans Straight Outta Compton.

Lors d’une interview avec le Screenrant en janvier, Hodge a parlé du dévouement qu’il faut pour représenter une vraie personne.

“Oui, ça met un peu de pression, parce que, d’après mon expérience avec les biopics, vous voulez toujours faire de votre mieux pour honorer la personne que vous incarnez”, a déclaré l’acteur en ce qui concerne le rôle de Brown.

Pour célébrer leur vie et leur donner du respect avec votre performance. Parce qu’il est vivant et parce que je sais qu’il va le voir, la pression là-bas est que j’espère qu’il dira que la performance est bonne. Qu’il apprécierait, qu’il approuverait. Je ne lui en ai toujours pas parlé personnellement, mais j’ai entendu à travers la vigne qu’il l’a vu et qu’il approuve.

McCullough a déclaré que l’acteur serait un excellent choix pour jouer à Mac en tant qu’adulte, car il a les talents d’acteur et a un teint similaire à celui de son père. Twitter est d’accord avec son choix.

NEW YORK – 10 SEPTEMBRE : (US TABS OUT) Bernie Mac apparaît sur scène lors de Total Request Live de MTV aux studios MTV Times Square le 10 septembre 2004 à New York. (Photo de Scott Gries/.)



“J’ai aimé Bernie Mac… et j’ai aimé Aldis Hodge depuis son rôle de ‘Die Hard’. Il a joué mon personnage préféré dans « Leverage », a écrit un utilisateur.

J’ai adoré Bernie Mac… et j’aime Aldis Hodge depuis son rôle dans « Die Hard ». Il a joué mon personnage préféré dans « Leverage ». – Allison McNeese (@amcneese) 14 juin 2021

Un autre a ajouté : « Je pense qu’Aldis Hodge serait parfait – je pensais que depuis que je l’ai vu pour la première fois, qu’il jouerait Bernie Mac très bien. Il a une présence similaire.

Je pense qu’Aldis Hodge serait parfait – je pensais que depuis que je l’ai vu pour la première fois, il jouerait très bien Bernie Mac. Il a une présence similaire. https://t.co/LPsBzaA5tf – Miranda Doerfler « Reine des ténèbres »😵‍💫 (@docsaico) 14 juin 2021

Mais McCullough ajoute que elle aime aussi Phillips et qu’il serait également un excellent candidat pour le rôle. Elle a dit que l’énergie de YouTuber lui rappelait son père, et les utilisateurs de Twitter sont également d’accord.

« J’aime Aldis Hodge mais ce doit être Mark Phillips. Il ressemble et sonne tellement Bernie Mac », a ajouté un utilisateur.

Les détails du projet sont minces, mais McCullough a déclaré que sa mère dirigeait le domaine de Mac et serait à bord avec l’un ou l’autre acteur. En attendant, les médias sociaux organisent en plaisantant leur propre casting.

« Internet : choisissez entre Mark Phillips ou Aldis Hodge jouer Bernie Mac dans un biopic. Moi : Mark en tant que jeune Bernie, Aldis en tant qu’adulte Bernie. Fait.”

Internet : Choisissez entre Mark Phillips ou Aldis Hodge pour incarner Bernie Mac dans un biopic.

Moi : Mark en tant que jeune Bernie, Aldis en tant qu’adulte Bernie. Fait. pic.twitter.com/4cdc2q5QWZ – Bruine (@Runwitscissors) 14 juin 2021

Comme indiqué précédemment par theGrio, le projet a récemment été annoncé au Festival Tribeca 2021.

“Nous venons de nous associer à la succession de Bernie Mac pour couvrir l’histoire de Bernie Mac”, Mike Jackson révélé lors du célèbre festival du film. La nouvelle de Jackson a même semblé surprendre Legend, son partenaire de production.

“Regardez-vous les dernières nouvelles ici”, a répondu Legend, selon The Hollywood Reporter.

Jackson a appelé l’acquisition un moment complet alors que Legend est apparu dans l’un des derniers films de Mac, Soul Men, à succès en 2008. L’artiste a dépeint Marcus Hooks, un camarade de groupe de Louis Hinds, joué par Samuel L. Jackson, et Floyd Henderson, le personnage représenté par Mac.

La légende a rappelé que lors de la création de Soul Men, Mac “a vraiment eu de la joie à illuminer le visage des gens de rire”.

Rapports supplémentaires par theGrio’s Biba Adams

Avez-vous souscrit à le podcast de theGrio « Chère Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !

Partager