La fille de Brandy, Sy’rai, étourdit par une incroyable transformation de perte de poids .

Brandy‘s la fille Sy’rai Smith montre les résultats de son parcours de perte de poids sur les réseaux sociaux.

La jeune femme de 19 ans a récemment partagé un montage vidéo de diaporama de photos qui commence par une image d’elle dans sa forme la plus lourde et se termine par une photo de sa silhouette nouvellement affinée. Sa ressemblance avec sa mère superstar est étrange.

On ne sait pas combien de temps Smith a travaillé pour atteindre son objectif de perte de poids, ou exactement comment elle l’a fait. Les supporters se sont rendus dans la section commentaires de ses photos IG pour applaudir sa transformation.

Son oncle célèbre Ray J a commenté sous une photo, “ma nièce – si belle !!”

“Wow, elle a l’air incroyable”, personnalité de la télévision Claudia Jordan a écrit, tandis qu’un autre adepte d’IG a écrit: “Yesssssss !!! Le plus dur est de commencer. Criez aux dames qui prennent le contrôle et qui sont assez fortes pour se consacrer à ce changement de style de vie !!!”

Brandy a également sauté dans la section des commentaires pour féliciter les progrès de sa fille.

“Personne ne sait vraiment ce qu’elle a vécu”, a-t-elle écrit. « Tellement bénie et ravie de la voir en bonne santé et heureuse. »

Dans un autre article, Brandy a commenté: “Belle jeune femme 🔥 Je t’aime Sy’rai.”

Le mois dernier, Smith a fêté son anniversaire et a partagé une série de photos de son anniversaire sur Instagram. Brandy a commenté sous la publication : « Sy’rai, tout en toi est amour. Au-delà de la bénédiction d’être votre mère. ♥️ Tu es ma chanson préférée. Je t’aime ma douce fille.”

Brandy partage sa fille avec son ex-partenaire, Grand Bert. Au fil des ans, elle a expliqué comment la maternité l’avait inspirée à devenir un modèle pour Sy’rai.

Brandy et sa fille Sy’Rai (via Instagram)

“J’aime être mère parce qu’avoir un enfant vous incite à être une meilleure personne”, a-t-elle déclaré dans une interview à la station de radio de Cleveland WENZ. « Le plus dur quand on est mère, c’est qu’on se rend compte qu’on n’est pas parfait et qu’on fait des erreurs. Mais tu fais de ton mieux. J’apprends à Sy’rai à toujours être qui vous êtes. Parfois, vous pouvez vous perdre si vous n’avez pas de bases solides, alors je lui parle de savoir qui elle est.

Elle a également déclaré à la station qu’en matière de rencontres, elle allait permettre à sa fille d’avoir un peu plus de liberté que ce qu’elle avait lorsqu’elle était une jeune étoile montante.

“Quand je sortais avec Wanya Morris, ma mère avait peur que j’aie le cœur brisé, alors elle était prudente”, a-t-elle expliqué. “Mais avec Sy’rai, en ce qui concerne les relations, je vais être un peu plus ouvert et lui permettre de faire ses propres choix.”

Lorsque sa fille avait 12 ans, a expliqué Brandy dans une interview en 2015 avec Jet Magazine, elle a motivé sa mère à être la meilleure version d’elle-même au milieu de sa lutte contre la dépression.

« J’ai une fille de 12 ans qui me cherche pour donner l’exemple. J’ai des gens qui m’aiment et j’ai des fans là-bas qui me cherchent pour le rassembler. Et j’ai failli ne pas comprendre. J’ai failli abandonner”, a révélé le chanteur.

«Mais ma mère dit toujours que j’arrive toujours au bord de la falaise, mais je ne tombe jamais. Alors j’ai juste dit que je n’allais plus continuer jusqu’au bord. Je vais juste bien faire les choses. Et je vais juste décider d’être la meilleure version de moi-même. Et quand vous avez été triste et avez fait face à la dépression si profondément et si sombrement, [you get] fatigué de se sentir comme ça », a-t-elle poursuivi.

«Je me sentais comme ça depuis si longtemps et j’en avais marre que ma fille me voit comme ça et je ne montrais pas un bon exemple. Ainsi, en priant, en changeant d’avis et en me disciplinant pour arriver là où je devais être, j’ai changé ma vie. Et maintenant je sais pourquoi je suis ici », a ajouté Brandy.

