La fille de Brian Kelly, Grace, toujours à Notre-Dame essayant d’obtenir son diplôme: « Prête à se faire huer »

Grace Kelly, fille du nouvel entraîneur de football LSU Brian Kelly, peut être excitée pour son père alors qu’il partait pour des pâturages plus verts, mais elle essaie toujours d’obtenir son diplôme de Notre-Dame.

Grace Kelly a écrit sur TikTok qu’elle était « prête à se faire huer en allant en classe tous les matins » après que son père ait envoyé les Fighting Irish en tête des champions nationaux 2019.

« Quand tu dois encore obtenir ton diplôme de Notre-Dame dans 5 mois mais que ton père est déjà parti pour LSU », a-t-elle ajouté.

LSU a embauché Kelly comme prochain entraîneur-chef après avoir accepté de se séparer d’Ed Orgeron. Kelly, 60 ans, a entraîné à Central Michigan et à Cincinnati avant de quitter les Bearcats pour l’ouverture de Notre Dame. Kelly a remplacé Charlie Weis avant le début de la saison 2010 et a contribué à redonner de l’importance à Notre-Dame.

Le nouvel entraîneur de football de LSU, Brian Kelly, descend d’un avion après son arrivée à l’aéroport métropolitain de Baton Rouge, le mardi 30 novembre 2021. Kelly, anciennement de Notre Dame, aurait accepté un contrat de 10 ans avec LSU d’une valeur de 95 millions de dollars, plus des incitations. (Photo AP/Matthew Hinton)

En 2012, Notre Dame a atteint le championnat BCS pour s’incliner face à l’Alabama 42-14. Kelly et Notre Dame ont atteint les éliminatoires du football universitaire à deux reprises, mais n’ont pas réussi à gagner les deux fois.

Notre Dame a également été frappée par des pénalités de la NCAA sous la surveillance de Kelly. En 2014, l’école a découvert qu’un entraîneur sportif offrait des avantages inadmissibles. L’école a signalé la violation et la NCAA a ordonné à l’école d’annuler ses victoires de 2012 et 2013.

Le nouvel entraîneur de football de LSU, Brian Kelly, fait signe aux fans après son arrivée à l’aéroport métropolitain de Baton Rouge, le mardi 30 novembre 2021. (AP Photo/Matthew Hinton)

Kelly a mené les Irlandais à neuf parties de bowl au cours de son mandat. L’équipe n’a pas réussi à se qualifier pour un bol au cours d’une seule des saisons de Kelly – 2016, lorsqu’elle a terminé avec une fiche de 4-8. L’équipe a une fiche de 11-1 en 2021 et se prépare pour un match de bowl majeur.

Kelly a été présenté comme entraîneur-chef de LSU mardi.

Sam Kohler (29) l’entraîneur-chef Brian Kelly, Grace Kelly et Hunter Bivin (70) des Notre Dame Fighting Irish chantent l’alma mater après une défaite contre les Michigan State Spartans le 17 septembre 2016 à South Bend, Indiana (Stacy Revere /.)

« Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de rejoindre un programme avec l’engagement envers l’excellence, de riches traditions et une fierté et une passion inégalées du football LSU », a déclaré Kelly dans un communiqué. « Je m’engage pleinement à recruter, développer et former des étudiants-athlètes d’élite, à remporter des championnats et à travailler avec notre administration pour faire la fierté de la Louisiane. Notre potentiel est illimité et j’ai hâte d’appeler Baton Rouge chez moi. »