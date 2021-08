La fille de Bruce Springsteen est officiellement médaillée olympique

La fille de Bruce Springsteen, Jessica, est officiellement médaillée olympique. Springsteen a remporté une médaille d’argent dans l’équipe américaine de saut d’obstacles à Tokyo, aux côtés de ses coéquipières Laura Kraut et McLain Ward après un barrage avec la Suède. Springsteen est classée 14e au monde dans son épreuve et elle a déclaré à Entertainment Tonight qu’elle avait appelé ses parents, y compris son célèbre père, après sa victoire.

“Je les ai confrontés très rapidement à FaceTime”, a déclaré Springsteen. “Ils criaient tous, je ne pense pas que nous ayons compris quoi que ce soit.” L’équipe américaine avait déjà remporté l’or au championnat du monde 2018 après un barrage avec l’équipe suédoise, mais elle n’a pas eu autant de chance ici. Les Suédois ont réalisé un temps de 122,90 et aucune pénalité, tandis que les Américains ont pris un peu de retard avec 124,20 et aucune pénalité. Springsteen a expliqué que malgré l’héritage de sa célèbre famille, elle est toujours nerveuse en jouant. “Vous commencez certainement à avoir le trac”, a déclaré Springsteen. “Mais c’était aussi super excitant. Mon cheval [12-year-old stallion, Don Juan] l’a magnifiquement sauté. Et nous avons vraiment tout donné.”

Elle est née aux États-Unis et née pour courir (enfin, rouler) C’était Glory Days pour Jessica Springsteen, fille de Bruce, alors qu’elle aidait Team USA à remporter une médaille d’argent en saut d’obstacles avec son Human Touch. Ils danseront dans les rues de Philadelphie ce soir pic.twitter.com/zUkgf6885u – Eurosport Royaume-Uni (@Eurosport_UK) 7 août 2021

Springsteen était remplaçant aux Jeux olympiques de 2012 à Londres et ne s’est pas qualifié pour les Jeux olympiques de 2016 à Rio. “Je pense que la chimie entre vous et votre cheval peut varier d’un tour à l’autre”, a-t-elle déclaré à CNN en 2019. Certains chevaux, vous vous entendez immédiatement et vous cliquez tout de suite, et d’autres cela peut prendre un peu plus longtemps et être un peu d’une lutte. Mais je pense qu’il faut être patient et qu’il doit y avoir des concessions mutuelles entre les chevaux.”

Springsteen a commencé à monter à 4 ans. Elle a remporté divers concours lorsqu’elle était enfant, et cela n’a pas changé au cours de sa carrière d’adulte. En 2014, Springsteen a remporté l’American Gold Cup, puis a remporté son premier Grand Prix de saut d’obstacles cinq étoiles en 2016.

“Ils ont été d’un grand soutien et sont passionnés par cela aussi, ce qui est une bonne chose à partager avec eux”, a déclaré Springsteen à World of Showjumping en 2019, en parlant de ses parents. “Il y a eu tellement de hauts et de bas, et ils m’ont toujours poussé à chaque fois que je me sentais mal. Ils m’ont toujours aidé à traverser ça. Je ne serais pas là où je suis aujourd’hui, sans eux.”

Springsteen a également parlé du moment où elle savait que le saut d’obstacles pouvait être une carrière, ce qui était sa première année à l’université. “C’est en quelque sorte le moment – aux États-Unis du moins – de décider si vous allez essayer de faire les deux, ou arrêter de rouler et vous concentrer sur l’école”, a-t-elle déclaré. Il n’a jamais été question pour moi d’arrêter de rouler, je voulais absolument continuer. Mais je voulais vraiment aller à l’école et voir s’il y avait autre chose qui me passionnait aussi.”