La fille de Candace Cameron Bure crie cette fois où son père a attrapé les seins de sa mère sur Instagram

Certaines personnes, cependant, n’ont pas vu le mari de Candace Cameron Bure lui attraper les seins de la même manière. En fait, certains de ses fans chrétiens l’ont fustigée à l’époque, estimant que la photo était inappropriée. Cameron Bure a répondu à tout le battage médiatique selon lequel son mari peut la toucher “à tout moment” et que cela faisait simplement partie d’un “mariage sain et bon”. Quelques mois plus tard, elle a développé la question, affirmant que leurs flirts amusants dans leur mariage étaient la raison pour laquelle elle ne s’ennuyait pas après tout ce temps passé ensemble. L’actrice de Hallmark a également abordé directement les idées fausses et les stéréotypes dans la communauté chrétienne, notant aux fans que le sexe (et les photos sexy, apparemment) ne doivent “pas être honteux”.