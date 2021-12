La fille de Carmen Salinas raconte comment se sont déroulés les derniers moments de l’actrice

C’était pour la chaîne Foro Tv où Maru a parlé des adieux qu’elle a fait avec sa mère et a expliqué qu’elle et sa famille avaient beaucoup d’espoir en raison des légères avances que Carmelita a présentées ces derniers jours.

« On avait beaucoup d’espoir car elle a ouvert les yeux, sa pupille s’est dilatée, elle avait des réflexes, on s’est dit que ma mère allait prendre de l’avance. J’ai demandé à la Vierge de Guadalupe de me réveiller », a déclaré Maru.

La fille du producteur a également déclaré que la mort de sa mère l’avait prise par surprise et comment elle avait pu lui dire au revoir.

« La mort m’a surpris, avant 11 heures. Je suis allé la voir avant parce que ma nièce Carmen m’a appelé, pour aller la voir, parce que sa tension artérielle avait baissé, je suis allé la voir et elle avait l’air très mal. J’ai commencé à lui dire de ne pas s’inquiéter que nous allions bien, qu’il voulait se reposer qu’il l’a fait, qu’il ne s’inquiète pas pour nous qu’il est parti avec mon oncle Chatito, mon petit frère Pedro. Nous sommes partis et nous étions sur le point de partir et ils nous ont donné la mauvaise nouvelle », a-t-il partagé.