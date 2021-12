La fille de Carrie Fisher rend hommage à l’actrice cinq ans après sa mort

Billie a « anticipé » le 27 décembre, date de la mort de Carrie, pour une raison simple qu’elle a expliquée avec une tendre photographie de son enfance en compagnie de sa mère et d’un mignon koala.

« Les gens me demandent toujours à quelle étape du deuil je suis. Et ma réponse n’est jamais simple. Je suis à un stade différent de la douleur à chaque instant de chaque jour. My Pain est un repas à plusieurs plats avec des ingrédients compliqués. Un apéritif de négociation suivi d’un de colère avec un accompagnement de dépression, d’acceptation pour le plat et bien sûr, un petit démenti pour le dessert », a écrit l’actrice de Crier les reines.

L’actrice Carrie Fisher est entrée dans l’histoire pour sa performance inoubliable en tant que princesse Leia dans la saga « Star Wars ». (Avec l’aimable autorisation de l’IMDB.)

« Et c’est à ça que devrait ressembler la douleur, tout à la fois », a expliqué Billie, 29 ans. Et c’est que le départ de Carrie Fisher a causé un profond impact à la fois pour elle et pour tous les adeptes de cette actrice bien-aimée dont la renommée a grandi de manière inattendue, après sa participation aux bandes de Guerres des étoiles. Sa performance en tant que princesse Leia a été inoubliable pour le public à la fin des années 70, plus précisément depuis 1977, lorsqu’elle a été présentée au monde avec ce personnage emblématique, qui a été accepté et aimé par les nouvelles générations qui ont applaudi le travail de chacun d’eux. personnages d’antan qui occupaient cette ‘galaxie’ au fil du temps.