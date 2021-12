La fille de Chandigarh, Harnaaz Sandhu, remporte la couronne de Miss Univers 2021: les cinq principales choses à savoir sur elle

Le jeune acteur idolâtre Priyanka Chopra et elle s’inspire de son œuvre. (Facebook/Miss Univers)

Jusqu’à dimanche soir, Harnaaz Sandhu n’était pas un nom que beaucoup d’Indiens connaissaient. Tout a changé ce matin, cependant, alors que la jeune femme de 21 ans de Chandigarh a remporté la couronne de Miss Univers 2021. Le mannequin-acteur est en vogue sur Twitter depuis le moment où la Mexicaine Andrea Meza, lauréate du concours de l’année dernière, a couronné son successeur.

L’ancienne Miss Univers Lara Dutta, la dernière Indienne à remporter la couronne en 2000, a été la première à adresser ses salutations à Harnaaz. « Félicitations, @HarnaazSandhu03 ! Bienvenue au club! Nous avons attendu 21 longues années pour cela! Vous nous rendez tellement, tellement fiers ! Un milliard de rêves devenus réalité ! Lara a tweeté.

Félicitations @HarnaazSandhu03 !!!! Bienvenue au club!!! Nous avons attendu 21 longues années pour cela !!! Vous nous rendez SI SI fiers !!! Un milliard de rêves devenus réalité !!! @MissDivaOrg @MissUniverse – Lara Dutta Bhupathi (@LaraDutta) 13 décembre 2021

Harnaaz a également reçu un cri de son idole Priyanka Chopra, qui a remporté Miss Monde en 2000. Partageant une vidéo de l’animatrice annonçant le nom de Harnaaz en tant que Miss Univers 2021 sur Instagram, Priyanka a écrit: « Et la nouvelle Miss Univers est… Miss Inde. »

« Félicitations @harnaazsandhu_03 (pour) avoir ramené la couronne à la maison après 21 ans. »

Le modèle basé à Chandigarh, qui poursuit une maîtrise en administration publique, a déjà travaillé dans les films pendjabi Yaara Diyan Poo Baran et Bai Ji Kuttange.

Début précoce

Harnaaz a commencé sa carrière de mannequin à 17 ans et a déjà remporté Miss Diva 2021, Femina Miss India Punjab 2019, et a été placée dans le Top 12 à Femina Miss India 2019.

Mère inspirante

L’actrice modèle s’inspire de sa mère, qui a brisé les chaînes du patriarcat et est devenue une gynécologue à succès. Selon son profil sur le site Web de Miss Univers, Harnaaz a grandi en aidant sa mère dans des camps de santé traitant des problèmes de santé des femmes et de l’hygiène menstruelle.

Défenseur des droits des femmes

Consciente du privilège grâce aux luttes de sa mère, Harnaaz milite pour l’autonomisation des femmes, en particulier leurs droits constitutionnels à l’éducation et à la carrière, et leur liberté de choix.

Priyanka Chopra

Le jeune acteur idolâtre Priyanka Chopra et elle s’inspire de son œuvre.

La fille moyenne

Derrière le faste et le glamour, cependant, Harnaaz est la fille d’à côté typique, appréciant la compagnie d’amis, pratiquant le yoga, la danse, la cuisine et jouant aux échecs. Elle adore l’eau et ne manque jamais une occasion de sauter dans la piscine pour se ressourcer. Harnaaz prétend qu’elle peut imiter tout le monde, y compris les animaux, et adore écrire des distiques en pendjabi, sa langue maternelle.

