La fille de Charlie Sheen et Denise Richards porte une accusation “abusive” choquante contre sa mère

La fille de Charlie Sheen et Denise Richards, Sami Sheen, a fait plusieurs allégations choquantes dans une vidéo TikTok plus tôt cette semaine, révélant qu’elle avait quitté le « foyer abusif » de sa mère l’année dernière. A Page Six a décrit les affirmations de la jeune fille de 17 ans comme le “produit de l’angoisse d’une adolescente”, et elle vit maintenant avec son père. Sheen et Richards se sont mariés de 2002 à 2006 et sont également parents d’une fille Lola, 16 ans.

Sami a posté une vidéo d’elle-même l’air bouleversée, ajoutant la légende : “Il y a 1 an aujourd’hui : piégée dans un ménage abusif, je me détestais, passerais des jours sans manger ni dormir, incroyablement déprimée, détestait l’école, etc.” Elle a ensuite posté une vidéo d’elle-même semblant plus heureuse. “Maintenant: enfin déménagé de la maison de l’enfer, a eu un réveil spirituel, possède 2 chats, célibataire heureux, plein d’amour-propre et a abandonné le lycée :)”, a écrit Sami en légende de la deuxième vidéo. La vidéo virale a depuis été rendue privée.

Sami vivait avec Richards l’année dernière, a déclaré la source à Page Six. La vidéo est venue après une vidéo de juillet dans laquelle Sami a affirmé que sa mère l’avait chassée de la maison. “Denise a établi des règles normales que tout parent établirait”, a déclaré la source, ajoutant que Sami “ne voulait pas suivre les règles” définies par Richards. Sheen n’a pas soutenu les règles et a une “façon différente de parentalité”, alors Sami a emménagé avec son père. “Denise aime beaucoup sa fille et elle est attristée par la situation”, a déclaré la source.

Le représentant de Richards n’a pas pu être joint pour commenter. Cependant, Sheen a commenté par l’intermédiaire de son représentant, Jeff Ballard. “Sam est incroyable. Je l’aime ainsi que tous mes enfants inconditionnellement. On s’éclate. GED, on arrive !” Sheen a dit à Page Six.

Richards, 50 ans, a récemment joué dans The Real Housewives of Beverly Hills de Bravo, mais a quitté la série en septembre 2020. Pendant son séjour dans la série, elle n’a pas hésité à parler de son mariage avec Sheen, qui n’était pas aussi sauvage que certains le feraient. présumer. “Beaucoup de gens ont l’impression que je suis sauvage et fou”, a déclaré Richards en mai 2020. “Mais Charlie était sobre quand nous nous sommes mariés, donc nous n’étions pas ce couple échangiste comme les gens pourraient le supposer. Nous ne l’étions pas.” Après que Richards soit tombée enceinte de Lola, les deux ont traversé une période “très toxique”. “Et j’ai demandé le divorce alors que j’étais enceinte de six mois d’elle”, a-t-elle déclaré.

Le mois dernier, Richards a déclaré à Entertainment Tonight qu’elle ne s’opposerait pas à un retour à RHOBH à l’avenir. “Vous savez, j’ai vraiment aimé travailler sur la série. Je déteste même dire que j’y travaille. J’ai aimé faire partie de la série et je me suis amusée avec la plupart des femmes, pas toutes”, a-t-elle déclaré. Richards a poursuivi en plaisantant en disant qu’elle demanderait à Bravo si elle était payée à chaque fois que son nom était évoqué dans la série, car les retombées de sa querelle avec les acteurs actuels sont toujours un sujet majeur de la série.