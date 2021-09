La fille de Chelsea Houska est plus que mignonne alors qu’elle fête ses 7 mois

Teen Mom 2 alun Chelsea Houska vient d’apporter une dose importante de gentillesse à Instagram avec un peu d’aide de sa plus jeune, sa fille de sept mois Walker. Mercredi, Houska a publié quelques photos de Walker pour marquer son anniversaire de sept mois. Houska a donné naissance à Walker, son quatrième enfant, en janvier. Elle partage Walker avec son mari, Cole DeBoer.

Sur les deux photos, Walker peut être vu en train de partager un sourire éclatant pour la caméra. DeBoer peut être vu tenant le petit dans le premier cliché. L’autre présente un bébé Walker posant à côté d’un panneau indiquant “sept mois”. L’ensemble de Walker sur les photos est tout aussi adorable, car elle porte une combinaison à fleurs et un bandeau à nœud blanc. L’ancienne star de Teen Mom a sous-titré le post avec: “Le petit mec le plus doux avec les meilleures joues a eu 7 mois la semaine dernière.”

Houska a annoncé la naissance de son plus jeune enfant fin janvier. À l’époque, elle avait noté que Walker partageait un anniversaire avec son frère aîné, Watson. L’ancienne star de Teen Mom 2 a posté deux photos de son nouveau-né, écrivant : “Elle a décidé qu’elle voulait partager un anniversaire avec son grand frère, Watson et nous a surpris en venant hier soir.” Houska partage trois enfants avec DeBoer – les filles Layne et Walker et son fils Watson. Elle a également une fille de 11 ans nommée Aubree, qu’elle partage avec son ex, Adam Lind.

Alors que Houska a raconté une grande partie de sa vie sur Teen Mom 2, les fans ne verront pas la star de télé-réalité jongler avec la vie de mère de quatre enfants dans la série MTV. En novembre 2020, elle a annoncé qu’elle quitterait Teen Mom 2 après la saison 10. Il a ensuite été annoncé qu’elle serait remplacée dans la série par Ashley Jones, qui figurait auparavant dans Teen Mom: Young and Pregnant. Houska a partagé la nouvelle de son départ sur Instagram, partageant un message directement à ses fans.

” Teen Mom 2 de MTV a été une grande partie de ma vie pendant près de 11 ans “, écrivait-elle à l’époque. “Après de longues réflexions et discussions avec ma famille et mes amis, Cole et moi avons décidé que cette saison serait la dernière. Nous sommes à jamais reconnaissants envers MTV et notre équipe, qui sont comme une famille pour nous. Nous nous séparons du meilleur de termes et resterons en contact longtemps après cela. Nous sommes fiers d’avoir pu partager notre histoire et sommes très reconnaissants envers les fans qui ont suivi notre voyage depuis le début.