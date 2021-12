La fille de Chris Cornell interprétera une « chanson spéciale en l’honneur » de son père sur « Jimmy Fallon »

Chris Cornellla fille de Toni Cornell « interprétera une chanson spéciale en l’honneur de » son père lors de l’épisode de jeudi (16 décembre) de « Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon ».

Le chanteur de 17 ans a partagé la nouvelle sur Instagram, en écrivant : « Connectez-vous jeudi !!! Tellement excité d’interpréter une chanson spéciale en l’honneur de mon père sur @fallontonight @jimmyfallon ».

Il y a trois ans et demi, Toni a partagé un enregistrement d’elle et de son défunt père couvrant Prince‘s « Rien ne compare 2 U » pour marquer la fête des pères.

« Papa, je t’aime et tu me manques tellement », avait-elle écrit à l’époque. « Tu étais le meilleur père que l’on puisse demander. Notre relation était si spéciale, et tu as toujours été là pour moi. Tu m’as donné du courage quand je n’en avais pas. Tu as cru en moi quand je n’en avais pas. J’aime tous les jours. Enregistrer cette chanson avec toi a été une expérience spéciale et incroyable que j’aimerais pouvoir répéter 100 fois et je sais que tu le ferais aussi. Bonne fête des pères papa, rien ne se compare à toi. »

En avril 2020, Toni réalisé une reprise acoustique de TEMPLE DU CHIEN‘s « Grève de la faim » du home studio de son père pendant LiveXLive‘s « Vies musicales » festival mondial de musique numérique.

En août 2017, Toni Cornell rejoint le groupe UNE RÉPUBLIQUE sur scène sur abc‘s « Good Morning America » ​​pour interpréter le Leonard Cohen chanson « Alléluia ». Le spectacle était une célébration de la vie de Chris Cornell et en retard LINKIN PARK leader Chester Bennington, tous deux décédés à quelques mois d’intervalle.

Chris Cornell a été retrouvé pendu dans sa chambre à l’hôtel MGM Grand Detroit en mai 2017, à la suite d’une JARDIN DU SON spectacle au Fox Theatre de la ville. Son corps a été retrouvé peu de temps après qu’il eut parlé d’une voix « empâtée » à sa femme, Vicky Cornell, par téléphone. La mort a été jugée un suicide. Mais sa famille a remis en question la décision du médecin légiste, affirmant qu’il avait une ordonnance d’Ativan et qu’une dose plus élevée que celle recommandée pourrait l’avoir amené à avoir des pensées suicidaires.



