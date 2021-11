La fille de Chris Daughtry est décédée à 25 ans

Chris Fille a mis un frein à sa tournée de concerts… ceci après le décès de sa fille.

25 ans Hannah Fille a été retrouvée morte vendredi à son domicile de Nashville … ceci après que quelqu’un a apparemment appelé la police pour un contrôle de bien-être. La police est intervenue et a retrouvé le corps.

La mort a été soudaine, bien qu’aucun détail n’ait été fourni.

Le groupe de Chris a publié une déclaration au sujet de l’annulation… « En raison du décès inattendu de la fille de Chris et Deanna Daughtry, Hannah, tous les spectacles actuellement programmés pour la semaine à venir pour Daughtry ont été reportés. »

En attente de votre autorisation pour charger la publication Facebook.

La déclaration poursuit en disant … « La famille Daughtry vous remercie de votre compréhension et demande respectueusement le respect de la vie privée pendant cette période très difficile. De plus amples détails seront disponibles à une date ultérieure. L’enquête sur cette mort tragique est toujours en cours. «

Hannah et son frère Griffon, 23 ans, sont Deannales enfants d’une relation précédente. Chris, 41 ans, et Deanna, 48 ans, qui se sont rencontrés en 2000, partagent également des jumeaux Adalynn Rose et Noé James, dix.

Chris, qui s’est classé 4e dans la 5e saison de « American Idol », et son groupe étaient en tournée à travers le pays. Le groupe avait une représentation prévue vendredi à Atlantic City. Aucun mot sur la reprise de la tournée.