La fille de Chris Daughtry, finaliste d’American Idol, est décédée

. Chris Daughtry et sa femme Deanna

Le finaliste de « American Idol » Chris Daughtry et son groupe ont reporté leur tournée à la suite du décès soudain de leur fille, Hannah. Voici ce que nous savons à ce jour de cet événement tragique.

Hannah a été retrouvée morte dans son appartement de Nashville

Chris et son groupe homonyme devaient se produire le vendredi 12 novembre à Atlantic City, New Jersey, mais ont annulé le spectacle après avoir appris la mort d’Hannah. Dans un article sur Twitter, le groupe a demandé la confidentialité en « ce moment très difficile ».

Le poste dit :

En raison du décès inattendu de la fille de Chris et Deanna Daughtry, Hannah, tous les spectacles actuellement prévus pour la semaine prochaine pour Daughtry ont été reportés. La famille Daughtry vous remercie de votre compréhension et demande respectueusement votre intimité pendant cette période difficile. Plus de détails seront disponibles à une date ultérieure. L’enquête sur cette mort tragique est toujours en cours.

Les gens ont rapporté que Hannah, 25 ans, a été retrouvée morte vendredi à son domicile de Nashville par le service de police de Nashville. Aucun autre détail n’a été publié pour le moment, bien que dans une publication Instagram, Deanna ait mentionné « les blessures qui ont causé sa mort ».

Le message d’hommage de Deanna à Hannah, qui est rempli de photos de la jeune femme, se lit comme suit : « Mon premier-né. Je t’aime infiniment Hannah. Notre famille tient à vous remercier tous pour l’effusion d’amour alors que nous pleurons la perte de ma fille Hannah. Nous attendons les résultats de l’autopsie pour déterminer comment Hannah a subi les blessures qui ont causé sa mort. Nos cœurs sont brisés.

Chris et Deanna partagent quatre enfants

Jouer

Chris Daughtry – Audition American Idol Vous êtes le plus grand !!! tu me donnes des frissons !!! La Suède t’aime mec ! J’espère que vous me laisserez cette vidéo de vous, ici sur youtube Meilleures salutations / Pontus Wiklund2007-12-17T12: 47: 10Z

Les fans d' »American Idol » se souviendront peut-être que lorsque Chris a concouru au cours de la saison cinq, sa femme Deanna a souvent été vue le soutenir dans la série, tout comme Hannah et son frère Griffin, maintenant âgé de 23 ans, qui sont les enfants de Deanna de son premier mariage. . En fait, tous les trois sont apparus pendant le segment d’audition de Chris (vidéo ci-dessus).

« Cela changerait énormément ma vie », a déclaré Chris en entrant dans l’audition. « Je n’aurais plus à travailler un jour. Je suis conseiller de service pour une concession en Caroline du Nord. J’ai un enfant de 7 ans et un enfant de 5 ans et ils sont très heureux pour moi. Ils sont à la maison en ce moment, priant, espérons-le, pour qu’il entre. Ma femme est ici avec moi aujourd’hui. Ma famille me soutient beaucoup et en est ravie ».

Ensuite, Deanna a été brièvement interviewée, pleurant alors qu’elle expliquait à quel point Chris était un mari et un père formidable.

« C’est son rêve et quand il m’a épousé, il s’est occupé de mes deux enfants et il est plus jeune que moi, il n’a que 25 ans, et j’ai senti qu’il aurait pu faire beaucoup s’il était célibataire, mais il a une famille dont s’occuper », a déclaré Deanna. «Je veux juste que son rêve se réalise parce qu’elle a tellement donné à mes enfants. Je suis tellement excité parce que je sais que c’est votre chance. Je l’aime tout simplement, c’est un bon mari et un bon père. »

En plus d’Hannah et Griffin, Deanna et Chris ont accueilli les jumeaux Adalynn Rose et Noah James en novembre 2010. À l’époque, elle écrivait sur son site Internet (via People) : « Notre famille est submergée de joie par ces deux précieux cadeaux de Dieu. . Les bébés sont en bonne santé et se reposent. Merci à tous pour votre amour et vos prières. »

Chris a terminé quatrième de la cinquième saison de « American Idol » derrière Elliott Yamin, Katharine McPhee et Taylor Hicks. Bien qu’il n’ait pas atteint la finale, il a remporté un grand succès commercial et des critiques élogieuses. Son groupe a remporté quatre American Music Awards, six Billboard Music Awards et a été nominé pour quatre Grammy Awards. Il est l’ancien élève d' »American Idol » le plus vendu derrière les superstars Kelly Clarkson et Carrie Underwood, selon The Wrap.

Ceci est la version originale de Heavy.com

LIRE LA SUITE : TOP 5 News du 12 février 2021