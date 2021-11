La fille de Chris Daughtry, Hannah, décède subitement à 25 ans, la chanteuse reporte sa tournée

Chris Daughtry a reporté sa prochaine tournée après la mort subite de sa fille, Hannah. La jeune femme de 25 ans a été retrouvée morte dans sa maison de Nashville vendredi, a déclaré la police à PEOPLE. L’ancien concurrent d’American Idol, 41 ans, devait se produire à Atlantic City, New Jersey vendredi soir et à Silver Spring, Maryland samedi, selon son site Internet.

« En raison du décès inattendu de la fille de Chris et Deanna Daughtry, Hannah, tous les spectacles actuellement programmés pour la semaine à venir pour Daughtry ont été reportés », a déclaré un représentant de Daughtry à PEOPLE. « La famille Daughtry vous remercie de votre compréhension et demande respectueusement le respect de la vie privée pendant cette période très difficile. De plus amples détails seront disponibles à une date ultérieure. L’enquête sur cette mort tragique est toujours en cours. »

Hannah et son frère, Giffin, 23 ans, sont les enfants de Deanna Daughtry issus d’une relation précédente. Daughtry et Deanna, qui se sont mariées en novembre 2000, sont également les parents de jumeaux de 10 ans Adalynn Rose et Noah James. Quelques heures seulement avant la mort de sa fille, Deanna a publié un collage de photos marquant son 21e anniversaire de mariage avec Daughtry. « Je suis si fière de nous… tout ce que nous avons surmonté ensemble, tout ce que nous avons partagé et surtout combien nous avons grandi », a écrit Deanna. Vendredi, elle a publié la déclaration du représentant de Daughtry, à côté d’une image d’une bougie.

En juin 2019, le couple a parlé avec PEOPLE des difficultés auxquelles ils ont été confrontés dans leur mariage, en particulier après que Daughtry a soudainement découvert American Idol. Survivre ensemble aux crises, c’est « quand une vraie croissance se produit », a déclaré Daughtry au magazine à l’époque. « C’est à ce moment-là que la vraie proximité se produit. C’est à ce moment-là que vous pouvez dire, j’aime cette personne, pas parce que c’est amusant et nouveau en ce moment. J’aime cette personne parce qu’elle vient de traiter avec de vrais taureaux – à moi avec lesquels je traite moi-même, et elle est assez forte pour me soutenir et passer au travers avec moi, et j’espère que nous en sortirons plus forts ensemble. Et nous l’avons fait. «

Daughtry a commencé à se produire à la fin des années 1990 et est devenu une star lorsqu’il a atteint les quatre derniers pendant la saison 5 d’American Idol en 2006. Après Idol, il a fondé le groupe Daughtry. Le groupe a sorti son dernier album, Dearly Beloved, en septembre et il contient les singles « World on Fire » et « Heavy is the Crown ».

En 2019, Daughtry a fait la une des journaux avec son single « As You Are », qui a été écrit sur sa relation avec Deanna. « Je pense que vous vivez assez longtemps en gardant les choses loin des gens et en ressentant ce sentiment d’inauthenticité », a déclaré Daughtry à PopCulture.com à l’époque. « Quand les gens se disent : ‘Tu es un si bon père de famille’ ou ‘Tu es si bon que ça, tu te dis ‘Si seulement tu savais.’ Et vous commencez à être en quelque sorte en paix avec cela et la meilleure chose à faire est de tout mettre en avant. »