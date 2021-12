La fille de Dave Grohl, Violet, rejoint la chanteuse des Foo Fighters pour la couverture d’Amy Winehouse

Le leader des Foo Fighters, Dave Grohl, et sa fille Violet ont récemment fait équipe pour une reprise de « Take The Box » d’Amy Winehouse, et les fans de la chanteuse décédée ont besoin de l’entendre. Grohl et le producteur Greg Kurstin ont célébré Hanoucca en livrant d’excellentes reprises, dont « Jump » de Van Halen et « Blitzkrieg Bop » de Ramones, entre autres. Maintenant, la paire a fait appel à Violet pour chanter une magnifique interprétation de l’air de Winehouse susmentionné, et les fans des deux artistes doivent le vérifier ci-dessous.

La vidéo a été partagée sur Instagram et, dans une légende, Grohl a expliqué pourquoi la chanson avait été choisie tout en louant la carrière emblématique, bien que tragiquement de courte durée, de Winehouse. « Malgré la mention dans cette chanson d’un » soutien-gorge Moschino que vous m’avez acheté à Noël dernier « , il est de notoriété publique que la femme incroyable derrière la chanson était en fait juive », a-t-il écrit. « Parti bien trop tôt… Ms.[AmyWinehouseet’TakeTheBox' »JemedemandesivousvousêtessentiunpeuintimidéenaccompagnantvotrefillesurscèneDave !Violetestunestar !Wow ! »[AmyWinehouseand’TakeTheBox' »ManyFooFightersfanshavetakentothepostcommentstoshowercomplimentsonVioletforhowbeautifullyshecroonsthesongwithonewriting »NowonderyoufeltabitintimidatedaccompanyingyourdaughteronstageDave!Violetisastar!Wow! »

Notamment, les couvertures de Hanukkah ne sont pas les seules que Grohl et les Foos ont livrées cette année. Le groupe a également sorti un album de reprises des Bee Gees, intitulé Hail Satin, plus tôt cette année, sous le nom de Dee Gees. Grohl a précédemment parlé à BBC Radio 2 de la décision du groupe de faire une reprise des Bee Gees, et il a expliqué pourquoi exactement ils avaient choisi de le faire. Le leader a expliqué : « Quelqu’un a dit : ‘Hé, avez-vous vu ce documentaire sur les Bee Gees ?’ Et j’étais comme la dernière personne sur terre – la seule personne qui ne l’avait pas vu ! Alors je me suis dit : ‘Pourquoi ne faisons-nous pas juste une chanson des Bee Gees ?' »

Il a poursuivi: « Et quelqu’un était juste comme, ‘OK… comment veux-tu le faire?!’ Et j’ai dit : « Eh bien, faisons comme les Bee Gees. » » Grohl a ensuite rappelé : « Nous avons commencé à enregistrer la piste instrumentale, puis j’ai pensé : « OK, eh bien, je vais sortir et …’ et laissez-moi vous dire : je n’ai jamais, jamais de ma vie chanté comme ça, mais c’était la chanson la plus facile que j’aie jamais chantée de toute ma vie ! »

En plus des reprises, les fans de Grohl peuvent le voir dans sa nouvelle série Paramount+, From Cradle to Stage. La série documentaire suit Grohl et sa mère alors qu'ils partagent leur expérience au cours de sa carrière, tout en discutant avec d'autres artistes musicaux majeurs et leurs mères de l'évolution de leurs relations.