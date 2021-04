La fille de DMX se souvient du regretté rappeur avec un hommage touchant ⋆ .

DMXLa fille de la fille s’est rendue sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à son père.

Sa fille Sasha a publié sur Instagram un hommage à l’artiste. Le rappeur est décédé la semaine dernière.

«Rien n’expliquera jamais ce que je ressens, ce que ressent toute cette situation. mon jumeau, je t’aime. nous étions la même personne dans son ensemble et je suis heureux d’avoir eu la chance d’être votre fille. vous étiez et vous vous souviendrez de moi comme drôle, charismatique, émotionnel, réel, compréhensif et aimant », a écrit Sasha dans le post dimanche aux côtés d’une pléthore d’images des deux ensemble.

DMX et sa fille Sasha (Crédit: médias sociaux / @ _ sashaaxo)

«Reconnaissant pour toutes ces discussions que nous avons eues, je n’ai jamais appris de vous. je suis enfin dans votre ville et vous n’êtes pas ici pour en faire l’expérience avec moi. Je n’ai pas encore grand-chose à dire, tout cela est bouleversant mais l’amour authentique que j’ai reçu m’aide énormément. tu parlais toujours de nous rassembler moi et mes frères et sœurs et de nous voir tous au même endroit, et maintenant nous allons faire exactement cela, »continua Sasha.

«Je sais que la vie n’a pas été facile et il y a toujours eu tellement d’idées fausses sur qui tu es, bordel mais ça n’a pas d’importance parce que je savais qui tu étais. tu étais mon père et rien d’autre n’a d’importance. Je sais déjà tout ce que tu me dirais si tu étais ici maintenant et je sais que tu m’as eu où que tu sois dans cet univers. si c’est une chose que je vous ai vu faire, c’était d’être fort quoi qu’il arrive et vous avez toujours rebondi.

DMX est décédé le 9 avril à White Plains, New York. Sa famille se prépare pour le service de retour du rappeur, mais on ne sait pas si le service sera public.

Le rappeur DMX fait une apparition sur MTV 2 présente Sucker Free Week le 6 avril 2006 à New York. (Photo par Bryan Bedder / .)

«Votre âme et votre esprit ne quitteront jamais les personnes que vous avez aimées / aimées / et que vous avez touchées par vos paroles, surtout pas à moi. tu étais toujours si heureux de dire aux gens, peu importe si c’était à vous ou à des gens au hasard dans la rue que j’étais votre fille et s’ils me voyaient un jour, faire savoir à qui j’étais avec qui j’étais, qui vous étiez, et que tu ne joues pas avec moi, »continua Sasha.

«J’aurais aimé que nous ayons plus de temps et j’ai perdu une grande partie de moi lorsque vous êtes passé à la paix. je t’aime pour toujours papa. de votre première petite fille. Les légendes ne meurent jamais dans le paradis éternel papa.

Tel que rapporté par theGrio, un nouveau morceau du rappeur est sorti.

Registres de Cléopâtre a sorti la piste précédemment enregistrée «X Moves», le 9 avril, jour de la mort de DMX.

Une collaboration éclectique et énergique avec le bassiste Parliament-Funkadelic Bootsy Collins, groupe de rock progressif Oui guitariste Steve Howe et le batteur du groupe de rock Deep Purple Ian Paice, «X Moves» indique [DMX] est toujours l’un des artistes hip-hop les plus innovants et originaux du moment », fondatrice de Cleopatra Records Brian Perera dit dans une déclaration rapportée par HotNewHipHop.

Ou, comme le regretté rappeur l’a dit lui-même dans «X Moves», «Peu importe le nombre de rimes que vous avez / Vous n’avez pas ce que j’ai / X marque l’endroit.»

Dans un tweet sur la sortie de la chanson, Collins a déclaré: «Vous ne savez jamais quand (Everythang est comme il devrait être) entrera en jeu! (Je n’ai pas entendu la finale mais sa voix seule en vaut la peine)! Bootsy bébé !! »

Vous ne savez jamais quand (Everythang est comme il se doit) entrera en jeu! Cliquez ici: https://t.co/5zVCgaB2i9 (je n’ai pas entendu la finale mais sa voix seule en vaut la peine)! Bootsy bébé !!! 🤩🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 – Bootsy Collins (@Bootsy_Collins) 9 avril 2021

Il s’agissait de la dernière sortie officielle à ce jour pour l’icône du rap de Yonkers, NY qui a sorti son premier album It’s Dark and Hell is Hot en 1998. Le hit incendiaire «Ruff Ryders Anthem» a solidifié la place de DMX dans la scène rap new-yorkaise et il a rapidement augmenté au statut de superstar. Il est devenu le premier rappeur à sortir deux albums de platine la même année, sortant également son deuxième album Flesh of My Flesh, Blood of My Blood.

Ses trois albums suivants sont également devenus platine.

Rapports supplémentaires par Jamal A. Hansberry

