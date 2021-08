La fille de “Dog the Bounty Hunter” annule son mariage au milieu d’une querelle familiale

Cecily Chapman, la fille de la défunte star de Dog the Bounty Hunter, Beth Chapman, a annulé son mariage avec son fiancé Matty Smith, mais a insisté sur le fait que leur relation n’était pas terminée. Bien qu’elle n’ait pas révélé la raison de la rupture pour respecter la vie privée de Smith, elle survient au milieu d’un désaccord avec son père adoptif, Duane “Dog” Chapman. Elle n’a pas été invitée au mariage de Duane avec Francie Frane, prévu le 2 septembre.

“Je ne me marie pas”, a déclaré Chapman, 28 ans, au Sun dans une interview publiée mercredi. Alors qu’elle se prépare à déménager d’Hawaï à la côte est, elle et Smith “passent vraiment du temps séparément pour un petit moment”. Elle a dit qu’ils pourraient être séparés jusqu’à deux ans. “Je ne suis certainement pas pressée de me marier”, a-t-elle déclaré. Chapman a refusé d’expliquer les raisons spécifiques de l’annulation du mariage, ajoutant qu’elle souhaitait protéger la vie privée de Smith puisqu’il n’est pas une personnalité publique.

Smith et Chapman se sont fiancés pendant la saison des vacances 2018, quelques mois seulement avant la mort de Beth en juin 2019. En février, Chapman a annoncé qu’ils se mariaient le 1er décembre 2021. Elle rêvait de porter la robe de mariée de sa mère mais a finalement choisi une nouvelle une. Dans une interview en février avec The Sun, Chapman a déclaré que la robe de Beth était “super belle” pour sa mère et “faite sur mesure pour s’adapter à son corps”. Elle ne voulait pas tellement modifier la robe que sa sœur cadette Bonnie Chapman ne pouvait pas la porter du tout. “Il serait peut-être préférable de le garder en souvenir pour se souvenir d’elle, comme un souvenir”, a suggéré Chapman.

Pendant ce temps, Duane est sur le point de marcher dans l’allée avec Frane, qui sera sa sixième épouse. Les deux sont fiancés depuis mai 2020. Plus tôt ce mois-ci, il a annoncé qu’ils se marieraient le 2 septembre. Cependant, Chapman n’a toujours pas reçu d’invitation, a-t-elle déclaré au Sun cette semaine. “Je suppose qu’il pense que je ne voudrais pas être là. Je ne savais même pas qu’il y avait un rendez-vous jusqu’à ce que The Sun en fasse une histoire”, a déclaré Chapman. Si Duane lui a demandé d’y aller, Chapman a dit qu’elle y assisterait, ajoutant qu’il était “Toujours mon père”.

Chapman a également affirmé qu’elle n’avait jamais rencontré Frane et qu’elle avait rarement vu Duane en personne depuis les funérailles. “Je n’ai jamais rencontré Francie de ma vie”, a-t-elle déclaré. “Je ne suis même pas allée à la maison de Castle Rock depuis les funérailles”, a-t-elle ajouté, à propos des funérailles de sa mère Beth Chapman dans le Colorado en 2019. J’ai vu mon père deux fois depuis les funérailles. “

“Il doit trouver son propre bonheur et je suis heureux pour lui. Il doit faire ce qu’il doit faire”, a déclaré Chapman à propos de Duane. La famille de la star de Dog’s Most Wanted a envoyé une déclaration à The Sun en réponse aux commentaires de Chapman, en disant : “La famille a toujours été et continuera d’être importante pour Dog et Francie et que quiconque suggère le contraire est faux.”

La fille de Duane, Lyssa Chapman, a défendu la décision de son père de se marier deux ans après la mort de Beth. Lorsqu’une personne sur Twitter a suggéré qu’elle ne pourrait jamais se marier si peu de temps après la mort de son mari, Lyssa a rapidement répondu. “Dieu [forbid] quelque chose est arrivé à votre mari, je n’ai aucun doute que votre misérable – SERA seul POUR TOUJOURS”, a écrit Lyssa. “Bien que je doute que ce soit par choix. AMEN.”