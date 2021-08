La fille de Dog the Bounty Hunter, Bonnie Chapman, applaudit la sœur Lyssa en le défendant au milieu d’une querelle familiale

En tant que dernière mise à jour du drame familial de Dog the Bounty Hunter, sa fille Bonnie Chapman riposte à sa sœur Lyssa Chapman à propos d’un message qu’elle a publié en faveur de son père au milieu de plusieurs allégations que Bonnie a formulées contre leur père. Lyssa a tenté de montrer leur père sous un jour différent mercredi, partageant une photo de Duane “Dog” Chapman lui-même en train de pleurer visiblement en parlant avec un fan lors d’une de leurs visites emmenant Beth à l’hôpital pour son opération de la gorge.

Lyssa a ensuite mis en garde ses abonnés sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine, leur disant: “N’écoutez pas!” “Bonnie et Cecily sont aimés de notre famille”, a-t-elle poursuivi en disant: “Nous avons le cœur brisé que de mauvaises personnes les utilisent pour se venger de papa.” La sœur Chapman pense que les accusations que Bonnie a lancées contre leur père sont dues à des forces extérieures. en jeu. “Tout ce que Bonnie prétend avoir été mis dans sa tête par d’anciens partenaires commerciaux de mon père qui sont en colère de ne plus pouvoir monter sur ses talons. Papa a démissionné quand il a réalisé qu’ils étaient des escrocs”, a-t-elle déclaré, faisant référence au licenciement de Duane de Unleashed Entertainment. Bonnie continue de travailler avec le service de streaming sur une série axée sur la justice sociale intitulée The System.

“Ils ont dit qu’ils l’avaient licencié pour sauver la face, puis ont commencé à préparer deux de ses filles pour se venger. Je crois que ces personnes qui influencent ma sœur sont d’une mentalité de culte et mes sœurs ont été endoctrinées”, a ajouté Lyssa. Elle a ensuite nié les affirmations de Bonnie selon lesquelles leur père est homophobe, partageant qu’elle-même fait partie de la communauté LGBTQ et que leur père n’a “jamais fait honte [her].” “Ils sont utilisés comme des pions et déshonorent l’héritage de leur mère et la réputation de leur père aux mains d’autres personnes.” Bonnie a répondu au message de sa sœur avec une réponse supprimée depuis sur sa propre histoire Instagram, partageant quelques mots de sa sœur propre autobiographie, Walking on Eggshells: Discovering Strength and Courage Amid Chaos.

Lyssa a écrit dans ses mémoires les rares fois où elle savait que son père avait des aventures avec sa propre mère, Tawney. “Après quelques jours ou semaines à s’occuper de nous pendant la journée (et la nuit quand papa n’était pas en ville), chaque nounou a commencé à dormir dans la chambre de papa”, a expliqué Lyssa. “Je me souviens d’avoir prié à haute voix:” Cher Dieu, s’il vous plaît, ne laissez pas papa baiser la nounou “”, lit-on dans les mémoires de Lyssa. “Plusieurs jours plus tard, je me suis réveillé et j’ai trouvé ma nounou bien-aimée qui sortait endormie de la chambre de papa, et j’ai eu le cœur brisé que Dieu n’ait pas répondu à ma prière.” En plus du message, Bonnie a inclus les mots “publier au cas où quelqu’un oublie ce qu’il a écrit dans son propre livre”.