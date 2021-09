La fille de Dog the Bounty Hunter dit que sa famille est «déchirée» par un drame de mariage

La star de Dog the Bounty Hunter, Lyssa Chapman, a parlé du “drame familial” qui se joue avec ses sœurs, à la suite du mariage de son père Duane “Dog” Chapman avec Francie Frane. Avant que Duane et Frane ne se marient le 1er septembre, la fille de Chapman, Bonnie Jo Chapman, et la fille de Beth Chapman, Cecily Chapman, ont affirmé qu’elles n’avaient pas été invitées, Bonnie affirmant qu’elle n’avait pas été invitée car elle soutenait le mouvement Black Lives Matter. Lyssa était cependant l’un des plus fervents partisans de Duane, insistant sur le fait que son père n’est pas raciste. Dans sa nouvelle déclaration, Lyssa a déclaré que Bonnie et Cecily étaient « trompées » par les personnes avec lesquelles elles vivent.

“Alors, vous voyez beaucoup de drames familiaux aujourd’hui”, a tweeté Lyssa jeudi. “Si vous avez une famille, vous savez que c’est sale, désordonné et à 3 côtés. Certaines choses sont des vérités, d’autres sont des mensonges. Eh bien, voici ma famille qui est actuellement déchirée par un duo dangereux et diabolique, mais ce n’est pas mes sœurs. les gens avec qui ils vivent. Je ne suis donc pas surpris qu’ils m’attaquent, moi et mon père, avec des mensonges et de fausses photos. MAIS ce sont ma famille.

Tellement que vous voyez beaucoup de drames familiaux aujourd’hui. Si vous avez une famille, vous savez que c’est sale, désordonné et à 3 côtés. Certaines choses sont des vérités, d’autres sont des mensonges. Eh bien, voici ma famille qui est actuellement déchirée par un duo dangereux et diabolique mais ce n’est pas mes sœurs c’est le pic.twitter.com/oTcCViHL2Z – Lyssa Chapman (@BabyLyssaC) 16 septembre 2021

“Ils essaient de me mettre tellement en colère que je me défends, essayant de blesser publiquement mes petites sœurs”, a poursuivi Lyssa. “Vous m’avez surpris en train de glisser pendant une minute, mais j’ai rassemblé mes émotions et transformé cette colère en amour et j’ai dirigé mon attention vers le véritable ennemi. Ce n’est pas Cecily ou Bonnie, ce sont les gens avec qui ils vivent et avec qui ils se font avoir. Je sais que nous le ferons soyez à nouveau une famille et peu importe ce que je vous aime mes sœurs.”

Ce n’est pas la première fois que Lyssa suggère qu’un tiers influence les commentaires publics de Bonnie et Cecily. Le 23 août, Lyssa a affirmé qu’il y avait « d’anciens partenaires commerciaux de mon père » qui mettaient ces idées dans la tête de Bonnie. Lyssa n’a pas précisé à qui elle faisait référence, mais elle faisait peut-être référence à la situation avec Dog Unleashed. Les producteurs ont annulé l’émission quelques jours seulement avant qu’elle ne soit censée faire ses débuts sur une nouvelle plate-forme de streaming, car Duane aurait violé les “obligations contractuelles” et aurait été accusé de racisme et d’homophobie pendant la production.

Bien que Duane et Lyssa aient insisté sur le fait qu’il n’était pas raciste, il y a eu des enregistrements de lui utilisant le mot n qui lui ont causé des ennuis dans le passé. Face à cela sur Entertainment Tonight, Chapman a affirmé qu’il avait un “pass” de la “tribu noire” et des “frères” pour l’utiliser. Lorsqu’on lui a demandé qui étaient exactement les “frères”, il a fait référence à son séjour en prison à la fin des années 1970. “Dire un nom raciste ne fait pas de vous un raciste”, a affirmé Duane. Il a ensuite, comme Lyssa, affirmé que Bonnie était « nourrie de quoi dire ». Il a également noté qu’il avait des hommes homosexuels dans son équipe et que Lyssa était homosexuelle. Duane a ajouté que sa fille « subit un lavage de cerveau ».

“En ce qui concerne l’idée que je subisse un lavage de cerveau, c’est la chose la plus stupide que mon père ait jamais dite. Je ne pensais pas qu’il irait aussi loin pour me discréditer au point de dire que j’avais subi un lavage de cerveau. Je suis préoccupé par lui”, a déclaré Bonnie à Entertainment Tonight. “Il a commencé à croire à des théories du complot folles. La seule crédibilité que mon père a pour parler du lavage de cerveau est peut-être en tant que victime.”