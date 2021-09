La star de Dog the Bounty Hunter, Duane “Dog” Chapman, est actuellement sur le cas de Gabby Petito et de son fiancé disparu, Brian Laundrie. Dans les jours qui ont suivi la découverte du corps de Petito, les autorités ont tenté de localiser Laundrie, qui n’a pas été vue depuis le 14 septembre. Chapman aurait trouvé une piste “chaude” concernant l’emplacement possible de Laundrie, selon sa fille, Lyssa Chapman. .

The Blast a rapporté que Lyssa est allée sur Instagram pour partager que son père avait une avance « chaude » sur la disparition de Laundrie. Elle a écrit: “Je peux confirmer que (Dog The Bounty Hunter) a une piste HOT sur l’emplacement de Brian. Papa a alerté les autorités compétentes. Dites une prière les gars. Cela pourrait être ça.” TMZ a offert plus de détails sur cette piste apparemment “chaude”. La publication a rapporté que Chapman et sa femme, Francie Frane, étaient dans les bois à la recherche de blanchisserie. Ils auraient découvert un nouveau camping qui, selon eux, pourrait être lié à la blanchisserie.

Chapman aurait alerté les autorités de sa découverte et qu’il les attendait sur les lieux. La personnalité de la télé-réalité a également affirmé qu’il avait découvert des preuves qui reliaient les parents de Laundrie au camping. Cependant, on ne sait pas quelle est cette preuve. Cette nouvelle intervient peu de temps après que Chapman et son équipe se soient rendus en Floride pour enquêter sur la disparition de Laundrie. Ils seraient arrivés au domicile des parents de Laundrie. Cependant, personne n’a répondu à la porte. Après son arrivée en Floride, il s’est entretenu avec Fox News et a partagé ce qu’il pensait de l’affaire.

La star de Dog the Bounty Hunter a expliqué que son avance “la plus chaude” venait d’un des amis de Petito. Il a dit que l’ami avait partagé que Laundrie avait passé du temps seul dans les Appalaches pendant quelques mois. Chapman a déclaré: “Maintenant, il n’est pas seulement un campeur. C’est un amateur de plein air. Donc, pour ce faire, je pense qu’en raison de son âge, il se sentait à l’aise.” En plus de s’être entretenu avec Fox News à ce sujet, Chapman s’est également entretenu avec Newsweek et a expliqué comment il aborderait cette enquête. Il a déclaré au point de vente: “Vous devez commencer par ses amis, les membres de sa famille, savoir où sont-ils allés? Quand l’ont-ils vu pour la dernière fois? Dans quel type de véhicule est-il? Il y a toutes sortes de façons de suivre ce véhicule. Je veux dire, maintenant l’enquête est vraiment lancée à la vitesse supérieure.”