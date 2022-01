La fille de Duggar abandonne les médias sociaux en 2022

Joy-Anna Duggar et son mari, Austin Forsyth, font une pause dans les réseaux sociaux pendant au moins le premier mois de 2022. Duggar, 24 ans, a partagé la nouvelle dans un article Instagram Story au cours du week-end. La décision intervient près d’un mois après que son frère aîné, Josh Duggar, a été reconnu coupable d’avoir reçu et détenu de la pornographie juvénile.

« Je voulais que vous le sachiez tous… Je vais faire une pause sur les réseaux sociaux pour le mois de janvier », a déclaré Duggar en légende du message expiré, rapporte The Sun. « Je veux prendre le mois pour me recentrer, redéfinir mes priorités et passer du temps de qualité avec ma famille. » Dans un autre article, Duggar a déclaré à ses fans qu’elle et sa famille passaient une « bonne soirée tranquille » chez eux « et, espérons-le, grillent quelque chose pour le dîner! »

La publication Instagram la plus récente de l’ancienne star de Counting On comportait une photo de famille et a été publiée le soir du Nouvel An. « Bienvenue 2022 et bonne année !! Amour, Austin, Joy, Gideon et Evelyn Forsyth », a écrit. Duggar et Forsyth, 28 ans, sont les parents d’un fils Gideon, 3 ans, et d’une fille Evelyn, 1 an.

Duggar a assisté quelques jours au procès de son frère. Après la condamnation de Josh, 33 ans, Duggar et Forsyth ont déclaré qu’ils étaient d’accord avec le verdict et étaient reconnaissants envers ceux qui protégeaient les victimes de matériel pédopornographique. « Au cours de l’année dernière, comme vous pouvez l’imaginer, il y a eu beaucoup de questions sans réponse dans nos esprits concernant Josh », a écrit le couple dans une déclaration qu’ils ont publiée sur l’histoire Instagram de Duggar. « Nous avons pu assister au procès pour entendre les preuves par nous-mêmes. »

« Nous sommes d’accord avec le verdict du système judiciaire et nous remercions les hommes et les femmes qui travaillent sans relâche pour protéger les enfants et aider à prévenir le matériel pédopornographique. Nos cœurs se brisent pour toutes les victimes du CSAM », poursuit leur déclaration. « Nous prions pour Anna et ses enfants. »

Depuis le verdict, des rumeurs font état d’une rupture dans la famille Duggar. Le 15 décembre, une source a déclaré à InTouch Weekly que la femme de Josh, Anna Duggar, parlait toujours à ses parents, Jim Bob Duggar et Michelle Duggar. Cependant, le reste de la famille s’est « distancé » d’Anna. « Elle était contrariée que certains membres de la famille aient décidé de dénoncer Josh. Cela lui a brisé le cœur », a déclaré la source à propos d’Anna. Elle semblait également absente de la célébration du Nouvel An de la famille Duggar. Josh risque jusqu’à 20 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $ pour chaque chef d’accusation. Il reste en détention en attendant la condamnation.