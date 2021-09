La fille de Dwayne Johnson ne croyait pas qu’il était à Moana, mais maintenant elle sait qu’un autre rôle est celui de papa

in

Dwayne Johnson a joué dans un certain nombre de productions Disney assez importantes ces dernières années, ce qui rend encore plus surprenant que son prochain rôle anti-héros de DC dans Black Adam soit le rôle que sa fille, Tia, commence à se connecter à son père, soit physiquement ou vocalement. Dans une publication récente sur Instagram, Johnson montre que sa fille est en fait très d’accord avec le nouveau rôle de son père en tant que Black Adam, et elle a même partagé quelques pensées brèves mais douces. Vous pouvez consulter le post ci-dessous :