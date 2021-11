La fille de Floride Jeimy Henriquez est portée disparue, peut-être en Caroline du Nord

Les flics sont à la recherche d’une fille disparue, et les détails disponibles sont à la fois pénibles et énigmatiques et frustrants. Floridien Jeimy Henriquez, 15 ans, a disparu samedi matin, selon le département de police de North Miami Beach. Ils la considèrent comme en danger.

Dans le récit policier, l’adolescent a rencontré un inconnu via le jeu vidéo « FIRE MAX ». Cet individu est venu la chercher samedi matin, ont indiqué des agents.

« Jeimy a pris son cartable noir et son téléphone portable et est parti dans le véhicule », ont déclaré les flics. «Jeimy a appelé sa mère à 22 heures où les détectives ont pu envoyer un ping sur son téléphone et l’ont retracé jusqu’en Caroline du Nord. Juvénile a appelé sa mère en lui disant qu’elle était loin et qu’elle n’avait pas mangé. Jeimy a raccroché le téléphone, ont-ils dit.

Les agents n’ont pas précisé d’où, en Caroline du Nord, Henriquez aurait pu appeler. Ils n’ont pas immédiatement répondu à une demande d’information de Law&Crime.

Le récit de la police ne permet pas de savoir pourquoi Henriquez a raccroché lors de l’appel de Caroline du Nord. On ne sait pas non plus de quoi elle a discuté auparavant avec cette personne inconnue et où l’adolescent croyait qu’ils allaient lorsque l’inconnu est venu la chercher. Les flics n’ont pas divulgué d’informations sur un véhicule suspect.

Les flics recherchent des informations sur sa disparition. Ils vous demandent d’appeler le détective Simmons au (305) 949-2940. Vous pouvez également joindre le département dont le numéro est le (305) 949-5500.

La police décrit Henriquez comme blanc, mesurant 5″01″ et pesant 130 livres. Elle était connue pour la dernière fois à la 14e Avenue et à la 182e Rue à North Miami Beach, ont déclaré les flics.

