La fille de Floyd Mayweather, Yaya, risque 20 ans de prison

La fille de Floyd Mayweather, Yaya, fait face à un long séjour en prison pour sa participation présumée à un crime particulièrement violent.

Yaya a été initialement arrêtée en avril 2020 pour un prétendu coup de couteau impliquant Lapattra Jacobs, l’ex-petite amie de son petit ami, le rappeur NBA Youngboy.

Comme l’a noté TMZ, le prétendu coup de couteau s’est produit alors que « la victime présumée et NBA Youngboy étaient à son domicile ». Peu de temps après, Yaya est arrivée et a dit à Jacobs qu’« elle était la fiancée de Youngboy et que Jacobs devrait quitter la maison ». Au lieu de cela, Jacobs a dit à Yaya de partir.

C’est à ce moment-là que le train a déraillé.

La confrontation se serait déplacée dans la cuisine, où Yaya aurait mis la main sur deux couteaux. Jacobs se serait alors « avancé vers » Yaya, ce qui aurait conduit Yaya à la charger « sur elle avec l’un des couteaux ».

Jacobs dira plus tard aux autorités qu’« elle n’a pas ressenti la première blessure au couteau », incitant Yaya à la poignarder à nouveau. Elle documentera plus tard ses blessures dans une vidéo sur les réseaux sociaux :

Yaya a finalement été inculpé de crime de voies de fait aggravées avec une arme mortelle, un crime au deuxième degré passible d’une peine de prison de 2 à 20 ans au Texas.

La mise en état dans cette affaire est prévue pour février 2022.

Pour ce que ça vaut, la situation n’a pas semblé endommager la relation de Yaya avec NBA Youngboy.

En ce qui concerne Floyd, il n’a pas vraiment pesé sur les malheurs de sa fille. Entre repousser les accusations d’avoir organisé un combat truqué avec Logan Paul et essayer de trouver son prochain gros salaire, le boxeur légendaire semble avoir ses propres problèmes.

Qu’arrivera-t-il finalement à Yaya lorsque son affaire sera jugée ? Le temps nous le dira.

