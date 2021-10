La fille de Gabrielle Union et Dwyane Wade canalise Adele pour Halloween

Kaavia James Union Wade a des gens qui roulent dans les profondeurs avec son costume d’Halloween !

Halloween est peut-être dans moins d’un jour, mais la fille de 2 ans de Gabrielle Union et Dwyane Wade vient de gagner les vacances festives après avoir canalisé nul autre que Adèle.

L’actrice de Bring It On s’est rendue sur Instagram le samedi 30 octobre pour montrer le costume glorieux de son petit, dans lequel elle a recréé le look glamour de la chanteuse lauréate d’un Grammy du mois dernier. À l’époque, Adele a fait tourner les têtes dans une robe Schiaparelli plus grande que nature qui comportait des manches blanches spectaculaires à épaules dénudées. C’était également la première fois que la star de « Easy On Me » devenait officielle sur Instagram avec son petit ami, agent sportif, Paul riche.

Pour célébrer Halloween, Kaavia portait un ensemble similaire à celui d’Adele et même accessoirisé de boucles d’oreilles ornées de perles, tout comme le musicien britannique. Rendre le costume du tout-petit plus adorable ? Elle a posé avec tchad oriental et Nicole Lyne‘s sont, Bruant de Crosby, qui a imité Rich.