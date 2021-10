La fille de Heidi Klum, Leni, fait une rare apparition sur le tapis rouge avec son père Seal

Le mannequin et ancienne animatrice de Project Runway, la fille aînée de Heidi Klum, Leni Klum, suit ses traces. La mannequin en herbe était à la première du tapis rouge du prochain western de Netflix, The Harder They Fall, aux côtés de son père, l’ex-mari de Klum, Seal. La jeune fille de 17 ans était abasourdie dans une robe noire Dolce & Gabbana ornée de cristaux Swarovski, qui complétait parfaitement le costume noir de l’interprète de « Kiss From A Rose ».

Le père biologique de Leni est l’homme d’affaires Flavio Briatore, mais lui et Klum se sont séparés peu de temps après sa naissance en 2004, et Klum a épousé Seal peu de temps après. Seal a adopté Leni alors qu’elle avait 5 ans. Bien que l’adolescente ait vécu une grande partie de sa vie à l’abri des projecteurs, elle s’intéresse de plus en plus au mannequinat, quelque chose que Klum dit qu’elle est prête à laisser sa fille explorer.

Klum a parlé de l’intérêt de sa fille lors d’une apparition en décembre dans l’épisode PEOPLE (l’émission télévisée !). L’ancien ange de Victoria’s Secret – qui est également maman de ses fils Henry, 15 ans, Johan, 14 ans, et de sa fille Lou, 11 ans – a déclaré que Leni avait reçu de nombreuses opportunités de mannequins au fil des ans. Cependant, elle les a toujours refusés pour protéger la vie privée de sa fille. Cependant, cela a commencé à changer à mesure que Leni vieillit, Klum déclarant qu' »elle est assez vieille maintenant ». La mère de quatre enfants a expliqué qu’elle « avait toujours pensé » que sa fille était « trop ​​jeune » pour entrer dans l’industrie de la mode et qu’elle avait décliné les offres précédentes parce qu’elle « avait décidé de garder les enfants hors de vue du public ».

Leni, cependant, suit les traces de sa mère à plus d’un titre. S’adressant au point de vente, Klum a également révélé que sa fille avait un intérêt naissant pour la télévision et aimait passer du temps sur le tournage de Next Top Model allemand, le spin-off America’s Next Top Model que Klum héberge depuis 2006. Klum a déclaré que sa fille « vient [on set] et regarde et apprend non seulement ce que je fais, mais aussi ce que toutes les personnes différentes font sur un téléviseur. » Notant que sa fille « veut faire ce que je fais », elle a attribué la curiosité de Leni à son âge, expliquant, « quand vous avez cet âge, vous essayez toujours de comprendre qui vous êtes, ce que vous voulez être et de voir pour la première fois quels sont tous ces différents emplois pour faire une émission de télévision.

Alors que Leni a pu avoir un avant-goût de l’industrie grâce au travail de sa mère, elle a officiellement plongé ses orteils dans l’eau lorsqu’elle et Klum sont apparues sur la couverture du numéro de janvier/février 2021 de Vogue Allemagne. La séance photo de couverture a marqué les débuts de mannequin de Leni, quelque chose que la jeune fille de 16 ans a qualifié de « tellement amusant » et quelque chose dont sa mère n’a pas pu s’empêcher de jaillir.

Dans une publication Instagram à l’époque, Klum a exprimé à quel point elle était « fier » de sa fille, ajoutant: « et ce n’est pas parce que vous avez choisi votre propre chemin ». Elle a dit, « peu importe le chemin » que Leni choisirait « pour descendre, tu serais ta propre femme », notant qu’elle sait toujours « exactement ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Tu n’es pas un mini-moi . Et je suis heureux pour vous que vous puissiez maintenant montrer qui VOUS êtes. » Dans le message, Klum a déclaré que sa fille était « une jeune femme maître d’elle, qui travaille dur pour atteindre vos objectifs. Et encore plus important … vous êtes une personne vraiment cool, avec votre cœur au bon endroit. »

Depuis ses débuts dans le mannequinat, Leni a continué à faire plus de travail de mannequin. En janvier, l’adolescente a défilé sur son tout premier podium, se pavanant sur le podium alors qu’elle ouvrait la Fashion Week de Berlin le 20 janvier.