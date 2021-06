La fille de J&K SPO, Fayaz Ahmad, succombe à ses blessures après que ses parents ; les condoléances affluent

Alors qu’Ahmad a été le premier à succomber à ses blessures, sa femme et sa fille ont été transportées d’urgence à l’hôpital où elles ont rendu leur dernier soupir.

La police de la zone du Cachemire a informé aujourd’hui que la fille de l’officier de police spécial (SPO) de la police du Jammu-et-Cachemire Fayaz Ahmad, qui a été blessée lors d’une attaque terroriste hier, a succombé à ses blessures dans un hôpital. Ahmad et sa femme avaient succombé à des blessures causées par des coups de feu lors d’une attaque terroriste dimanche.

Des terroristes ont fait irruption dans la maison du SPO Fayaz Ahmad à Hariparigam dans la région d’Awantipora hier vers 23 heures et ont ouvert le feu sur la famille. Alors qu’Ahmad a été le premier à succomber à ses blessures, sa femme et sa fille ont été transportées d’urgence à l’hôpital où elles ont rendu leur dernier soupir.

Les forces de sécurité ont bouclé la zone et lancé une opération de recherche pour retrouver les assaillants, mais aucune arrestation n’a été effectuée jusqu’à présent. Le vice-président de la Conférence nationale du Jammu-et-Cachemire, Omar Abdullah, a condamné l’attaque.

«Je condamne sans réserve l’attaque militante ignoble et lâche contre le SPO de la police J&K Fayaz Ahmed, sa femme et sa jeune fille à leur domicile la nuit dernière. Je prie pour qu’ils reçoivent leur place à Jannat et que leurs proches trouvent de la force pendant cette période terrible », a-t-il déclaré dans un tweet.

Je condamne sans réserve l’attaque militante ignoble et lâche contre le SPO de la police J&K Fayaz Ahmed, sa femme et sa jeune fille à leur domicile la nuit dernière. Je prie pour qu’ils reçoivent leur place à Jannat et que leurs proches trouvent de la force pendant cette période terrible. – Omar Abdullah (@OmarAbdullah) 28 juin 2021

Le président du JKPDP, Mehbooba Mufti, a qualifié l’incident d’attaque lâche. « Aucun mot n’est assez fort pour condamner l’attaque lâche à Awantipora qui a coûté la vie à un officier du JKP, Fayaz Ahmad, sa femme et sa fille. Qu’Allah Ta’ala leur accorde au maghfirat et à leurs proches le courage de supporter cette perte », a-t-elle déclaré.

Aucun mot n’est assez fort pour condamner l’attaque lâche à Awantipora qui a coûté la vie à un officier du JKP, Fayaz Ahmad, sa femme et sa fille. Qu’Allah Ta’ala leur accorde au maghfirat et à leurs proches le courage de supporter cette perte. – Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) 28 juin 2021

J&K LG Manoj Sinha a déclaré que les auteurs de violences seront traduits en justice très prochainement. « Je condamne fermement l’attaque terroriste brutale contre SPO Fayaz Ahmad et sa famille à Awantipora. Il s’agit d’un acte de lâcheté et les auteurs de violences seront traduits en justice très prochainement. Mes plus sincères condoléances à la famille du martyr et mes prières pour le rétablissement des blessés », a-t-il déclaré.

Je condamne fermement l’attaque terroriste brutale contre SPO Fayaz Ahmad et sa famille à Awantipora. Il s’agit d’un acte de lâcheté et les auteurs de violences seront traduits en justice très prochainement. Mes plus sincères condoléances à la famille du martyr et mes prières pour le rétablissement des blessés. – Bureau de LG J&K (@OfficeOfLGJandK) 27 juin 2021

Il s’agit du deuxième incident majeur au Cachemire en quatre jours après la réunion historique des chefs de partis politiques de l’ancien État du Jammu-et-Cachemire avec le Premier ministre Modi le 24 juin. Hier, deux bombes ont été larguées à l’intérieur de la base aérienne de Jammu à l’aide de drones.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.