La fille de Jacky Bracamontes se souvient de son petit frère le jour des morts

Jacky Bracamontes aime beaucoup les traditions de son Mexique natal et, bien que ses filles connaissent et apprécient d’autres cultures, elle essaie de leur inculquer les coutumes avec lesquelles elle a grandi, et l’une d’elles est la célébration du Jour des Morts . Une tâche qui semble très bien remplie et la preuve en est la lettre que sa fille aînée, Mini Jacky, il envoya chercher son petit frère, Martin.

© @ jackybrv



Chaque 2 novembre, au Mexique, une offrande est faite avec de la nourriture et les goûts des êtres chers qui ne sont plus dans cet avion, ainsi que des photos, de l’encens, des fleurs de souci et du papel picado. Et parmi les souvenirs de ses proches, ce qui a le plus touché, c’est la manière dont la fillette de sept ans a honoré la mémoire de son jumeau.

« Salut, frère. Comment ça va? Moi très bien. Je t’aime », peut-on lire dans la lettre qu’a également écrit la fille de Martín Fuentes. Après avoir dessiné un gros cœur sur la feuille de papier, il a signé : « De Jacky ».

Malgré le temps, à la maison, Jacky et Martín gardent vivant le souvenir du bébé qu’ils ont perdu en mars 2013. Le petit serait né avec Mini Jacky, étant jumeaux et les deux premiers enfants du couple. Ce fut l’un des moments les plus difficiles du couple, mais avec une aide professionnelle, beaucoup d’amour entre la famille et le soutien de leurs amis, ils ont réussi à aller de l’avant.

© @ jackybrv Les petites filles se sont déguisées pour aller faire des friandises et étaient tellement excitées !



L’autel de la famille Fuentes Bracamontes

En plus de la lettre touchante que Mini Jacky a écrite, la présentatrice de Netas Divinas a montré à ses fans à quoi ressemblait l’autel qu’ils avaient mis à la maison et à quel point ses filles étaient excitées, malgré son envie de fêter Halloween. En fin de compte, il a réussi à combiner les deux traditions et sa petite Jacky, Cher, Renata, Paula et Émilie Ils ne laissaient pas passer le week-end sans s’habiller pour sortir et commander des bonbons.