La fille de Johnny Cash, Roseanne, interrompt les concerts en Floride après l’entrée en vigueur d’une loi controversée sur la vaccination

La pandémie de coronavirus en cours a provoqué un changement majeur dans le divertissement en direct, de nombreux groupes musicaux renonçant à des tournées majeures en raison de problèmes de sécurité. Alors que 2021 a vu un certain retour aux concerts et au théâtre, les variantes émergentes de COVID et les segments de la réticence du public à se faire vacciner ont créé un certain risque. Pour lutter contre ce risque, de nombreux sites exigent une preuve de vaccination ou un test rapide négatif pour l’entrée.

Cependant, il y a toujours un recul contre de tels paramètres, et certains artistes annulent des spectacles plutôt que de se mettre eux-mêmes, leurs équipes et leurs fans en danger. L’une de ces artistes est Roseanne Cash, la fille de Johnny Cash, qui a annoncé qu’elle reporterait ses concerts de janvier en Floride en raison des nouvelles lois de l’État qui infligeront des amendes de 5 000 $ aux entreprises, agences gouvernementales, écoles et autres établissements nécessitant des passeports vaccinaux. . Cash a partagé la nouvelle dans un court article sur les réseaux sociaux.

Annonce concernant mes concerts de janvier en Floride. pic.twitter.com/yc0Ma75EMQ – rosanne cash (@rosannecash) 15 novembre 2021

« C’est avec un profond regret que je dois reporter mes concerts à Clearwater, Ft. Lauderdale et Stuart, FL », a écrit Cash. « L’État de Floride a rendu impossible pour ces sites d’exiger une preuve de vaccination et je ne souhaite pas mettre mon public, mon groupe et mon équipe, moi-même et le personnel du site à risque d’être infectés par COVID-19. Je suis déçu et je sais que vous l’êtes aussi. Je promets de revenir dès que possible. »

Le gouverneur républicain Ron DeSantis a signé ce projet de loi controversé plus tôt cette année et il est entré en vigueur en septembre, interdisant les passeports vaccinaux et exigeant de lourdes amendes. « Vous ferez face à une amende de 5 000 $ pour chaque violation », a déclaré DeSantis. « C’est des millions et des millions potentiellement d’amendes. » La loi affirme que les entités commerciales, les entités gouvernementales et les établissements d’enseignement « ne peuvent exiger des clients ou des clients qu’ils fournissent des documents certifiant la vaccination COVID-19 ou la récupération post-infection pour accéder, entrer ou servir les opérations commerciales dans cet état. «