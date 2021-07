La fille de Julia Roberts, 16 ans, fait ses débuts sur le tapis rouge à Cannes

Pour l’occasion, la fille de Julia Robert elle portait une robe chemise à imprimé floral jaune. Hazel a lancé la tendance en l’associant à la version Mary Janes noires épaisses. Complétez votre look avec un maquillage naturel et une peau brillante et une queue de cheval haute et désordonnée.

Comme vous pouvez le voir, Hazel a fait ressortir le meilleur de son père et le meilleur de sa mère et bien qu’elle n’ait pas souri en montrant ses dents, nous pouvons vous assurer que elle a le joli sourire de Julia Roberts.

CANNES, FRANCE – 10 JUILLET 2021 : Danny Moder et sa fille Hazel Moder arrivent à la première de “Flag Day” lors du 74e Festival de Cannes qui s’est tenu au Palais des Festivals de Cannes, France. (Le crédit photo doit se lire P. Lehman / Barcroft Media via .) (.)