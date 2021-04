La fille de Kevin Hart le traine totalement pendant qu’il s’entraîne et je ne peux pas en avoir assez

Au fur et à mesure que la carrière de Kevin Hart en tant qu’acteur progressait, il a réussi à rester extrêmement occupé à travers divers projets cinématographiques et télévisuels. La franchise Jumanji a connu un énorme succès et ne montre aucun signe de ralentissement. De plus, il a récemment été jeté dans le film Borderlands, adaptant le jeu vidéo bien-aimé pour le grand écran. Il apparaîtra dans ce projet très attendu aux côtés d’autres noms notables tels que Jamie Lee Curtis, Cate Blanchett et sa co-star de Jumanji, Jack Black.