La fille de Kevin Smith parle d’être l’enfant dont le père a dirigé Zack et Miri pour faire un porno

Harley Quinn Smith : Ce n’est pas vraiment casher de demander à son père de faire un film avec le mot “porno” dedans, donc c’était compliqué pendant un certain temps jusqu’à ce que je vieillisse. Mais quand j’étais enfant, mes amis venaient chez moi et me disaient : « Pourquoi ta maison sent-elle si bizarre ? » et je me dirais “c’est comme une bougie”, et ce serait juste, genre, tellement d’herbe. Donc, j’ai été assez embarrassé pendant un moment, mais ensuite, une fois que j’ai grandi, je me suis dit : « Oh, tu es cool, je suppose. »

Kevin Smith : Une fois qu’elle est devenue stoner, tout allait bien.