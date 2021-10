Tristan Thompson célèbre les deux prix spéciaux qu’il a déjà dans sa vie.

Le joueur de la NBA de 30 ans a publié mardi 27 octobre un carrousel de photos sur Instagram de sa fille vrai thompson, 3, qu’il partage avec ex Khloe kardashian, debout à côté de Prince Oliver Craig Thompson, 4, est-ce qu’il partage avec ex Jordanie craig. Les photos montraient les deux enfants posant devant un éventail de jeux dans une salle d’arcade, et tous deux avaient l’air carrément étourdis.

« Laisse-moi t’aimer un peu plus, avant que tu ne sois plus si petit », a gentiment sous-titré l’athlète, ajoutant le hashtag #MyEverything.

Un certain nombre de proches se sont rapidement rendus dans la section des commentaires pour non seulement offrir de l’adoration pour les précieuses photos, mais aussi pour s’émerveiller de la taille des enfants. Parmi ceux qui pesaient, il y avait la mère de True, Khloe, qui a écrit : « Elles sont si belles et si douces !!!! Tellement bénies !!! Quels anges ! » Elle a ajouté un emoji coeur.