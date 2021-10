La fille de Kim Zolciak-Biermann fait sensation sur Twitter concernant les changements de casting de ‘RHOA’

Kim Zolciak-Biermann était un acteur original de The Real Housewives of Atlanta. Pendant cinq saisons, la bombe blonde a des téléspectateurs hystériques avec son tabagisme, ses dépenses gratuites, sa consommation de vin et son culot. Lorsque les téléspectateurs l’ont rencontrée pour la première fois, elle était mère célibataire de deux jeunes filles, Brielle et Arianna. À la saison 5, Zolciak-Biermann avait trouvé l’amour de sa vie dans l’ancienne star des Falcons de la NFL, Kroy Biermann, et agrandissait sa famille. Mais l’amour des téléspectateurs pour les fans a changé, beaucoup pensant que parce qu’elle avait finalement trouvé un mari, elle pensait qu’elle était meilleure que les autres.

Elle a quitté la série au milieu de la saison 5 et est revenue dans la saison 10 pour une dernière saison. Les opinions des téléspectateurs à son sujet sont restées pour la plupart négatives, beaucoup soulignant qu’elle avait une attitude de privilège blanc. Elle a quitté la série pour de bon et s’est concentrée sur son spin-off Don’t Be Tardy avant qu’il ne soit annulé après la saison 7.

Pourtant, cela n’enlève rien au fait qu’elle est responsable de certains des moments les plus marquants de l’histoire de RHOA. Sa fille Brielle semble d’accord. Après avoir appris que Porsha Williams quitte la série après 10 ans, Brielle dit qu’avec autant de favoris des fans manquants, il ne sert à rien que la série continue.

“No nene no Kim no Porsha no Phaedra à quoi ça sert RHOA ?” elle a écrit. Mais les fans n’ont pas tardé à dire le contraire. “Kim… qui est Kim ? Ce sont de vieilles nouvelles”, a répondu un fan. “Je ne me souviens même pas du nom de ta mère, désolé”, a écrit un autre.

Mais Brielle ne recula pas. En fait, elle a riposté encore plus fort. “Tout le monde est si chaud et s’est dérangé que j’ajoute Kim comme si elle ne vous donnait pas du drame, de l’extraordinaire, des one-liners trash, chics et drôles pendant des années. Pleaaaase”, a-t-elle écrit. « Donnez du crédit là où tout le monde connaît Kim et l’a aimée à un moment donné, même si vous ne le faites pas maintenant. Elle a poursuivi avec: “Hé, je la détesterais aussi! J’ai rencontré son homme et un bon à ça! rayonné, a eu des bébés, vit dans une belle maison, réussit… etc, etc. ouais… Je sens la jalousie.”