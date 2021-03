La fille de Kobe Bryant, Natalia, entre à l’USC après avoir traversé la «  douleur la plus atroce  » ⋆ .

Instagram

Se rendant sur Instagram pour partager une vidéo de la réaction de sa fille aînée à son admission à l’université, la veuve de la légende du basket-ball Vanessa Bryant admet qu’elle verse elle-même des « larmes de joie ».

Kobe Bryantla fille aînée de, Natalia Bryant, fait désormais partie de la famille Trojan. Un peu plus d’un an après le décès tragique de la star de la NBA, sa veuve Vanessa Bryant a fièrement annoncé que leur jeune de 18 ans avait été accepté à l’Université de Californie du Sud.

Le mardi 30 mars, Vanessa a donné aux fans un aperçu de la réaction extatique de Natalia à la bonne nouvelle via Instagram. Partageant à quel point Natalia a travaillé dur pour cela, la femme de 38 ans a applaudi l’adolescente dans son message: «Vous avez traversé la douleur la plus atroce que l’on puisse imaginer et vous avez réussi.

Admettant qu’elle avait versé «des larmes de joie» à cause de l’exploit de Natalia, Vanessa a en outre exprimé sa conviction que Kobe serait également fier de l’adolescente. «Je suis tellement contente pour toi Nani! Je sais que papa est si fier de toi. Je suis si fier de toi!! Votre travail acharné et votre dévouement en valaient vraiment la peine », s’est exclamée la mère de quatre enfants.

Vanessa n’a pas non plus oublié de mentionner la défunte sœur de Natalia et sa défunte fille, Gianna Maria-Onore, qui a également été tuée dans un accident d’hélicoptère au début de 2020 avec Kobe. Elle a écrit: «J’aimerais que papa et Gigi soient physiquement ici pour célébrer, mais je sais qu’ils sont ici dans l’esprit. Nous vous aimons tant! #USC #Trojan #FightOn [heart emoji]. »

Parallèlement au message fier, Vanessa a posté une vidéo de Natalia sautant de joie tout en criant de manière excitante: «Je suis entré! Je ai obtenu dans! Je ai obtenu dans! ». La future étudiante a enfilé un sweat-shirt gris avec USC imprimé. Avant la fin de la vidéo, on pouvait entendre quelqu’un derrière la caméra s’exclamer: « C’est de la folie! »

Quelques heures plus tard, Vanessa a publié une autre vidéo sur Instagram qui a vu Natalia entrer dans une pièce décorée avec un sweat à capuche, un pull, un chapeau et des ballons USC. Dans la légende, elle a écrit: «Félicitations Nani Banani !!!!!! Si tu n’avais pas été accepté, j’aurais dû poignarder ces ballons dans la chambre d’amis et jeter tout ça. Dieu merci, vous êtes entré.

Vanessa a en outre révélé qu’elle avait acheté à Natalia une paire de chaussures rouges personnalisées pour son exploit en entrant à l’USC. «J’ai fait fabriquer ces chaussures sur mesure pour @nataliabryant Papa et Gigi sont TOUJOURS ici. Pour toujours et toujours Principessa. #USC #TROJAN #FIGHTON », a-t-elle noté.

