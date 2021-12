La fille de Kody Brown qualifie ses priorités de « fauchées » au milieu du drame de sa femme

La fille de Kody Brown, Ysabel, pense que son père a des priorités « un peu foutues » lorsqu’il s’agit de la soutenir alors qu’elle subit une importante opération de la colonne vertébrale. La fille de 18 ans du patriarche Sister Wives avec Christine Brown a subi de nombreux traitements pour sa scoliose au fil des ans, mais la star de TLC a refusé la saison dernière de s’envoler avec elle dans le New Jersey pour la soutenir avant et après la chirurgie en raison de préoccupations concernant COVID.

Dans l’épisode de dimanche de Sister Wives, Ysabel a expliqué à quel point cette décision l’avait affectée, pleurant en disant à la caméra: « Je pense que ses priorités sont un peu foutues. » Ysabel a poursuivi qu’elle ne voulait pas « manquer de respect » à son père, « parce que c’est mon père et je comprends, je comprends pourquoi il fait ça. C’est juste vraiment frustrant et vraiment, vraiment dur. »

Kody a également reconnu qu’il avait agi de manière hypocrite en ce qui concerne les protocoles COVID tels qu’ils s’appliquaient à ses quatre femmes – Christine, Janelle, Meri et Robyn – et chacune de leurs familles, et a maintenu sa décision de ne pas aller dans le New Jersey. « Je ne voyage pas avec Christine et Ysabel sur le chemin de la chirurgie d’Ysabel. Je ne vais pas à la chirurgie. Je pense que c’est très risqué », a avoué la personnalité de la réalité. « Je me sens aussi comme un hypocrite total si je ne respecte pas les règles que je demande, en suppliant, en suppliant littéralement tout le monde de les respecter. »

En novembre, Christine a annoncé qu’elle avait quitté Kody après plus de 25 ans ensemble. Les deux se sont mariés spirituellement en mars 1994 et partagent également des enfants Aspyn, 26 ans, Mykelti, 25 ans, Paedon, 23 ans, Gwendlyn, 20 ans et Truely, 11 ans. « Après plus de 25 ans ensemble, Kody et moi nous sommes séparés et je ont pris la décision difficile de partir », a écrit Christine sur Instagram à l’époque. « Nous continuerons d’être très présents dans la vie de chacun alors que nous élevons nos beaux enfants et soutenons notre merveilleuse famille. En ce moment, nous demandons votre grâce et votre gentillesse alors que nous traversons cette étape au sein de notre famille. »

Kody a également abordé la scission sur sa propre page. « La décision de Christine de partir s’accompagne d’une grande tristesse. Nous avons passé de nombreuses années ensemble et j’ai beaucoup de respect et d’admiration pour elle », a-t-il écrit dans sa propre déclaration. « Bien que nous avancions sur des chemins différents, nous resterons toujours des parents engagés. »