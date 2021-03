La fille de Kourtney Kardashian reconstitue la scène ‘KUWTK’ sur TikTok

Telle mère telle fille! Kourtney KaradashianLa fille de Penelope a imité sa mère de manière hilarante dans une vidéo TikTok du samedi 13 mars.

L’enfant de 8 ans a synchronisé avec les lèvres le créateur de Poosh, 41 ans, en disant: «Je me sens bien, je pleure moi-même pour m’endormir chaque nuit», dans un mois de décembre 2018 L’incroyable famille Kardashian épisode.

Son amie a joué le rôle de Stéphanie Shepherd, en disant: « Ouais, c’est tout à fait normal. »

Dans le retour E! scène, Kardashian réagissait aux injections d’hormones qu’elle s’était données pour sa prochaine récupération d’ovules. «J’ai été tellement ému parce que je faisais les photos pour la congélation des œufs», a déclaré le natif de Los Angeles à Shepherd Larsa Pippen à l’époque. «C’est, genre, fou. J’ai envie de sauter hors de ma peau. Je suis tellement fou, je ne peux pas le supporter.

Le diplômé de l’Université de l’Arizona, qui est également la mère de fils Mason, 11 ans, et Reign, 6 ans, avec ex Scott Disick, a ajouté: «Les injections elles-mêmes n’étaient pas vraiment importantes parce que j’ai une tolérance à la douleur très élevée. Mais je pense que tout était vraiment exacerbé. Certains jours, je me sentirais tellement anxieux. C’est juste très émouvant, donc je pense que c’est la partie la plus difficile.

La statistique de réalité a continué en expliquant que son petit ami d’alors, Younes Bendjima, pensait qu’il était à blâmer pour ses sautes d’humeur.

«Il pense que tout est à propos de lui», expliqua Kardashian à ses amis. « Alors je me dis: ‘Non, ça n’a rien à voir avec toi.' »

Plus tôt ce mois-ci, elle a réfléchi à la congélation de ses œufs dans un segment «Lady Parts» pour Le spectacle Ellen DeGeneres. « J’ai gelé le mien et j’espère qu’ils sont assis là, juste pour – on ne sait jamais », a déclaré Kardashian. «On m’a vraiment parlé de ça. J’étais comme, ‘OK, peu importe, je vais le faire une fois puisque tout le monde le fait. Je pourrais aussi bien. »

Le E! personnalité a comparé l’expérience à une «respiration profonde», expliquant à sa sœur Khloe kardashian et Famille moderne alun Sarah Hyland: «J’avais 39 ans et j’étais sur le point d’avoir 40 ans et j’avais juste l’impression que les gens disaient: ‘Si vous voulez le faire, vous devez le faire maintenant.’ [I was like], ‘OK, tout le monde arrête de me précipiter. Je ne sais pas si je veux même avoir un autre enfant ou si c’est dans le futur ou autre. Je pense que faire ça… et avoir le contrôle de mon corps m’a juste donné une tranquillité d’esprit.

