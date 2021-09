La fille de Kylie Jenner a un “coup de coeur” avec le petit ami de sa tante Kendall

in

“Devin et Stormi ont une relation merveilleuse. On dirait qu’elle est amoureuse de lui, parfois je suis jalouse et je dois dire : ‘Peux-tu le laisser maintenant, s’il te plaît ?'”, a déclaré la star des podiums en passant. par le programme du soir ‘The Tonight Show’.

De plus, le modèle populaire a clairement exprimé son désir d’agir comme la tante la plus moderne de tous ses neveux, au moins jusqu’à ce qu’elle et son partenaire soient encouragés à élargir le clan déjà important d’enfants de la famille.

Pour le moment, elle est la seule fille de Kris Jenner qui n’est pas encore sortie en maternité. “J’ai toujours voulu être la tante amusante et la vérité est que j’adore ça. J’ai déjà environ 18 neveux, ils sont nombreux, mais je m’amuse beaucoup avec eux”, a-t-il déclaré.