La fille de Leonard Nimoy, Julie Nimoy, partage des mots gentils à propos de William Shatner à l’appui des projets Spock

Bien que beaucoup de tensions aient été rapportées entre les deux chefs de file de Star Trek au fil des ans, une conversation récente avec Julie Nimoy, la fille de Leonard Nimoy, et son mari David Knight a révélé que William Shatner n’avait rien d’autre que soutenir leurs efforts pour préserver L’héritage de Leonard Nimoy. J’ai parlé au couple de la récente sortie sur Blu-ray de leur documentaire Remembering Leonard Nimoy et du Live Long And Prosper Memorial, et le couple n’a eu que des mots gentils pour Shatner et l’aide qu’il leur a apportée.