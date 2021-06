La fille de Leonard Nimoy, Julie Pens, écrit une lettre pour la fête des pères à l’acteur de Star Trek

Souhait de la fête des pères

Au fil des ans, tant de gens m’ont toujours demandé comment c’était de grandir avec un père célèbre et de quels souvenirs je me souviens.

Ma réponse typique était généralement : « C’est juste mon père, aimant, attentionné et solidaire. »

Pour toujours mon rocher, je pourrais toujours compter sur lui pour ses conseils avisés. Comme la plupart des papas, il était très protecteur, mais m’a toujours encouragé à être indépendant, dès mon plus jeune âge.

Je chérirai toujours et me souviendrai des moments merveilleux que nous avons passés ensemble – comme l’été où vous deviez apparaître dans deux pièces de théâtre dans le Midwest. Puisque vous étiez un pilote breveté et que vous possédiez un avion monomoteur, j’ai suggéré que nous en fassions une aventure/des vacances. Nous pourrions tous les deux nous arrêter dans différents états le long du chemin pour faire du tourisme et passer du temps de qualité. J’étais si heureux que vous soyez d’accord. Nous avons passé un merveilleux séjour!

J’ai aussi adoré travailler avec vous sur la publicité. C’était tellement amusant! Vous étiez réalisateur et j’étais la vedette. Je n’avais même jamais été devant une caméra auparavant, donc c’était toute une expérience. Vous avez été très patient avec moi et m’avez mis à l’aise. Heureusement, la publicité s’est également très bien passée !

Aujourd’hui, je suis certain que vous seriez très heureux de savoir que mon mari, David, et moi poursuivons votre mission de sensibilisation aux maladies pulmonaires et à leur prévention.

Notre documentaire PBS Remembering Leonard Nimoy, qui célèbre votre vie et votre héritage, continue d’être diffusé à la télévision publique avec une série de projections et d’événements spéciaux pour les maladies pulmonaires et la prévention à travers le pays.

Vous seriez également très heureux de savoir qu’en plus de la communauté de la santé pulmonaire, vos merveilleux amis : William Shatner, George Takei et Mayim Bialik ont ​​tous été si fantastiques pour nous aider à faire passer le mot.

Vos câlins d’ours, vos rires chaleureux et votre soutien indéfectible me manquent.

Bonne fête des pères, papa.

Tu es toujours dans mon cœur, et dans mon esprit.

Votre fille bien-aimée,

Julie