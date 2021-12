La fille de l’officier tué Richard Houston étonne les personnes en deuil avec un message de pardon: « Espérer et prier »

La fille de l’officier de police texan décédé Richard Houston a stupéfait les personnes en deuil lors des funérailles de son père jeudi lorsqu’elle a partagé un message de pardon pour l’homme qui a tué son père.

Houston, un vétéran de 21 ans du service de police de Mesquite qui a succombé à des blessures par balle la semaine dernière, a laissé derrière lui une femme et trois enfants, dont sa fille de 18 ans, Shelby Houston.

Richard Houston. (Facebook du service de police de Mesquite)

« Je me souviens d’avoir eu des conversations avec mon père au sujet de la perte d’amis et d’officiers dans l’exercice de leurs fonctions », a commencé Shelby Houston dans son discours aux funérailles qui a été diffusé en direct sur Facebook. « J’ai entendu toutes les histoires auxquelles vous pouvez penser, mais j’ai toujours eu tellement de mal avec la façon dont le suspect est traité. Non pas que je ne pense pas que justice devrait être rendue, mais mon cœur a toujours souffert pour ceux qui ne Je ne connais pas Jésus – leurs actions en sont le reflet. »

UN OFFICIER DE POLICE DU TEXAS TUÉ DANS UNE FUSÉE AVEC UN SUSPECT

Elle a poursuivi: « On m’a toujours dit que je me sentirais différemment si cela m’arrivait, mais comme c’est arrivé à mon propre père, je pense que je ressens toujours la même chose. »

Le suspect de la fusillade, Jamie Jaramillo, a abattu Houston la semaine dernière et l’a mortellement blessé, tandis que l’officier a répondu à un appel de perturbation impliquant Jaramillio, sa femme, leur fille et sa maîtresse.

LE TUEUR ALLÉGUÉ DU FLIC DU TEXAS VENAIT D’ÊTRE CONFRONTÉ PAR SA FEMME À PROPOS DE SON INFIDÉLITÉ, INDIQUENT DES SOURCES

Lorsque Houston est arrivé, Jaramillo a sorti une arme et, pour une raison inconnue, l’a engagé dans un échange de coups de feu, tirant deux fois sur l’officier, a indiqué la police. Jaramillo s’est ensuite tiré une balle dans la tête, selon des documents de police obtenus par FOX4 Dallas-Fort Worth.

Shelby Houston et Richard Houston. (Facebook du service de police de Mesquite)

Shelby Houston a déclaré lors de son discours de jeudi que bien qu’elle ait ressenti « de la colère, de la tristesse, du chagrin et de la confusion », et qu’une partie de ses souhaits qu’elle puisse » mépriser » l’homme qui a tué son père, elle ne peut pas faire en sorte que son cœur » le déteste . »

« Tout ce que je peux faire, c’est me retrouver à espérer et à prier pour que cet homme connaisse vraiment Jésus », a-t-elle déclaré. « Je pensais que cela pourrait changer si l’homme continuait à vivre, mais quand j’ai appris qu’il était dans un état stable, une partie de moi a été soulagée. Ma prière est qu’un jour sur la route, je puisse passer du temps avec l’homme qui a tiré sur mon père – non pas pour lui crier dessus, pour ne pas lui crier dessus, pour ne pas le gronder – mais simplement pour lui parler de Jésus. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Au cours de sa carrière, Houston a servi dans le bureau des opérations de Mesquite PD en tant qu’officier de patrouille, dans l’équipe SWAT pendant plus de 10 ans et dans l’unité des enquêtes criminelles du département chargée de la gestion des cambriolages et des vols, de la sécurité intérieure et des affaires de mineurs/de gangs. Il a reçu 48 lettres de mention élogieuses, deux prix pour avoir sauvé des vies, une barrette de mention élogieuse de la police et a été nommé officier du mois de la Citizens Police Academy en août 2018.

Jaramillo a été accusé du meurtre qualifié d’un agent de la paix.

Stephen Sorace de Fox News a contribué à ce rapport.