La fille de Lori Loughlin, Olivia Jade, devrait-elle même danser avec les stars après le scandale ? Voici ce que pense Tyra Banks

Pour Dancing with the Stars Saison 30, Olivia Jade affrontera la chanteuse country Jimmie Allen, l’ancienne Spice Girl Melanie C, Christine Chiu de Bling Empire, Beverly Hills, Brian Austin Green de 90210, Melora Hardin de The Office, l’ancien célibataire Matt James, Amanda de The Talk Kloots, Martin Kove de Cobra Kai, l’olympien Suni Lee, la superstar de la WWE Mike Mizanin, Kenya Moore d’Atlanta, l’instructeur vedette du Peloton Cody Rigsby, le basketteur professionnel Iman Shumpert et le chanteur JoJo Siwa, qui marqueront l’histoire du DWTS. Découvrez comment toutes ces célébrités se livrent en tant que danseuses lorsque Dancing with the Stars revient à ABC le lundi 20 septembre à 20 h HE dans le cadre du programme de la première télé de l’automne.