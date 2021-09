La fille de Lori Loughlin révèle ce que sa mère célèbre dans toute la maison pense de sa participation à Dancing With The Stars

Le casting de Dancing With the Stars Saison 30 a été officiellement annoncé récemment et Olivia Jade Giannulli aura une compétition YouTuber avec Jojo Siwa, qui entre dans l’histoire en tant que premier concurrent à s’associer avec une personne du même sexe. Les autres espoirs de la distribution de la saison 30 sont le gymnaste olympique Suni Lee, Matt James de The Bachelor, Mel C des Spice Girls, le chanteur country Jimmie Allen, le lutteur professionnel Mike “The Miz” Mizanin, le basketteur Iman Shumpert, Christine Chiu de Bling Empire, l’actrice Melora Hardin, Amanda Kloots de The Talk, l’acteur Martin Love, Kenya Moore de The Real Housewives of Atlanta, l’instructeur Peloton Cody Rigsby et l’acteur Brian Austin Green.