La fille de Lucille Ball fait à Nicole Kidman des éloges incroyables qui devraient réconforter les fans

La fille de Lucille Ball a fait à Nicole Kidman des éloges incroyables, au milieu du portrait de sa mère par l’actrice, et cela devrait réconforter les fans. Dans une interview avec Palm Springs Life, Lucie Arnaz a partagé qu’elle était présente pour certains des tournages du film et elle a estimé que Kidman “a fait un travail spectaculaire”. Arnaz a ajouté: “Garçon, ce qu’elle a fait était incroyable. Elle a tellement de sang-froid et de classe.” Kidman joue le rôle de Ball dans Being the Ricardos, un nouveau film dramatique fictif d’Aaron Sorkin, basé sur de véritables éléments de la vie de Ball.

Arnaz, qui est la fille de Ball et Desi Arnaz, a expliqué qu’elle comprenait que Kidman n’avait pas été choisi pour sa ressemblance avec Ball, mais plutôt pour ses talents d’actrice. “Personne n’a été choisi parce qu’ils ressemblent exactement à quelqu’un”, a-t-elle déclaré. “Ils ont été choisis parce que ce sont des interprètes, des acteurs spectaculaires, et ils peuvent capturer l’essence de base de ce qui a été écrit dans ce script.” Arnaz a également précisé que Sorkin avait pris “une licence théâtrale” avec l’histoire de sa famille, y compris “quelques événements réels qui se sont produits” mais “ne se sont tout simplement pas produits en même temps”. Elle a ajouté qu’elle pensait que les fans de sa mère et de son père “en apprendraient beaucoup sur ce que c’était à l’époque”.

“Ses dialogues sont toujours incroyables. Et je pense qu’il a très bien traité ma mère et mon père”, a déclaré Arnaz à propos de Sorkin. “Je pense que ce sont des composites précis de ces personnes. Et ce que j’en ai vu…

Lucie Arnaz dit que Nicole Kidman est “spectaculaire” dans #BeingTheRicardos : https://t.co/36nJzD1ba3 – JustJared.com (@JustJared) 19 août 2021

Co-vedette avec Kidman dans Being the Ricardos est Javier Bardem, qui incarnera Desi Arnaz, le mari de Ball à la fois à l’écran et en dehors. Le film “se déroule sur une semaine” pendant la production de la sitcom classique du couple, I Love Lucy, et les nageoires Ball et Arnaz rencontrent “une crise qui pourrait mettre en péril leur carrière et leur mariage”. Être les Ricardos mettra également en vedette JK Simmons (Spider-Man) et Nina Arianda (Billions) dans le rôle de William Frawley et Vivian Vance, respectivement. Frawley et Vance sont les acteurs qui ont joué Ethel et Fred Mertz, les meilleurs amis de Lucy et Ricky.

Dans une précédente interview avec Variety, Kidman a parlé d’assumer la tâche de représenter Ball et a révélé qu’elle était ravie de recevoir l’offre. “Je me suis dit : ‘Oui, j’adorerais essayer'”, a-t-elle déclaré. “Avec les mots d’Aaron et sa direction et Javier … c’est une sorte de perspective merveilleuse, vous savez. Mais beurk, c’est parti. Essayez-le. Faites de mon mieux – voyez si je peux le faire.”