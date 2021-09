La fille de Madonna, Lourdes Leon, montre ses cheveux aux aisselles en lingerie en latex au défilé de mode Savage X Fenty de Rihanna

La fille de Madonna, Lourdes Leon, a de nouveau défilé, cette fois dans le troisième spectacle Savage x Fenty de Rihanna. La pièce maîtresse de la lingerie a commencé à être diffusée sur Amazon vendredi, et Leon est l’un des nombreux à se pavaner sur le podium dans le spectacle étoilé. Le mashup mode et musique a toute une gamme, y compris des performances de Nas, Daddy Yankee, BIA, Jazmine Sullivan, Ricky Martin, Normani et Jade Novah. Les autres célébrités qui ont fait une apparition étaient Cindy Crawford, Adriana Lima, Behati Prinsloo, Emily Ratajkowski, Gigi Hadid, Irina Shayk, Vanessa Hudgens, Troye Sivan, Jeremy Pope, et plus encore.

Leon a partagé quelques photos de sa tenue sur Instagram, montrant l’ensemble de lingerie en latex bleu sarcelle foncé. Elle a également fièrement affiché ses cheveux aux aisselles, défiant les normes de beauté d’une manière qui semble appropriée pour un projet Rihanna.

Ce n’est pas la première fois que Leon s’efforce de normaliser la pilosité féminine sur Instagram. Madonna a posté un selfie en avril où Leon montrait des poils visibles aux aisselles, et cela a certainement attiré des opinions majeures. “Comme des morceaux de votre cœur marchant à l’extérieur de vous”, Madonna a légendé la photo, y compris un cœur à la fin. La photo a suscité une réaction de division parmi les abonnés. « Omg ! Elle ne se rase pas les aisselles ? un critique a écrit dans les commentaires. “Elle a besoin de se raser”, a ajouté un autre.

Mais de nombreuses personnes ont pris la défense de Madonna et de sa fille. “Je ne comprends pas pourquoi l’accent est mis sur les poils de ses aisselles !!! Ce ne sont que des cheveux !!! C’est une belle photo d’une mère et sa fille 2 belles femmes”, a écrit un supporter. “Tellement de haine uniquement parce qu’elle ne se rase pas. Nous ne disons pas aux hommes de se raser les jambes ou les bras. Mais nous devons le faire? Jésus-Christ.”

Leon s’est concentrée sur sa carrière de mannequin, s’ouvrant sur son désir de tracer sa propre voie. “Les gens pensent que je suis ce gamin riche et sans talent qui a tout donné pour elle, mais je ne le suis pas”, a déclaré Leon dans une récente interview avec Vogue pour un profil sur les jeunes mannequins. Leon a déclaré qu’elle avait elle-même payé ses frais de scolarité et qu’elle habitait loin d’Hollywood. Léon s’intéresse également à la danse, bien qu’elle ne reçoive pas de leçons de sa mère. “Un de mes professeurs m’a fait comprendre le mouvement d’une toute nouvelle manière”, a-t-elle déclaré à Vogue. “Vous utilisez votre corps pour définir l’espace autour de vous – pour le changer. C’est une forme d’expression très nue.”