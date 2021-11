La fille de Maggie Gyllenhaal, Ramona, fait une rare apparition publique

Ce petit a bien grandi.

Maggie gyllenhaal et Peter Sarsgaard a assisté à la 31e édition des Gotham Independent Film Awards le 29 novembre avec une date très spéciale : la fille de 15 ans du couple, Ramona. Pour sa rare soirée, Ramona portait une robe en soie noire avec des manches en dentelle, tandis que sa mère brillait dans une robe à paillettes dorées à manches courtes. L’autre moitié de Maggie, Peter, portait un smoking noir, associé à une chemise blanche pour l’occasion spéciale.

Les stars sont aussi les parents d’une fille de 9 ans Gloria Ray, qui n’était pas présent pour les festivités nocturnes.

Le film de Maggie, The Lost Daughter – un film dramatique psychologique dont elle a écrit le scénario et réalisé, mettant en vedette Olivia Colman et Dakota Johnson—A remporté quatre prix lors de l’événement pour son premier long métrage de réalisatrice. Maggie a remporté le prix du meilleur scénario, du meilleur long métrage et du réalisateur révolutionnaire. Olivia a partagé le prix de la performance exceptionnelle du leader avec Frankie Faison, star de The Killing of Kenneth Chamberlain.