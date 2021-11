La fille de Malcolm X retrouvée morte à 56 ans

Une fille de la figure des droits civiques Malcolm X a été retrouvée morte chez elle lundi, a rapporté le New York Post.

Malikah Shabazz, 56 ans, avait été « malade pendant un certain temps » avant d’être retrouvée dans sa résidence de Brooklyn, a déclaré mardi le commissaire du NYPD, Dermot Shea, a rapporté le NYP. Elle aurait déclaré que la police ne recherchait « absolument pas » de suspect et que « rien ne semblait suspect ».

Shabazz et sa sœur jumelle, Malaak, sont les plus jeunes des enfants de leur père, nés sept mois après son assassinat, a rapporté le NYP.

« Je suis profondément attristée par la mort de #MalikahShabazz », a tweeté Bernice King, la fille de Martin Luther King Jr.. « Mes pensées vont à sa famille, les descendants du Dr Betty Shabazz et de Malcolm X. Le Dr Shabazz était enceinte de Malikah et de sa sœur jumelle, Malaak, lorsque frère Malcolm a été assassiné.

Shabazz a eu un certain nombre de démêlés avec la justice au fil des ans, notamment en étant arrêtée aux côtés de sa propre fille pour cruauté envers les animaux en janvier 2017 après que plusieurs chiens blessés se soient avérés avoir été confrontés à des « conditions inhumaines » à l’intérieur d’un camion U-Haul volé. conduire, a rapporté le NYP.

Elle a également plaidé coupable à des accusations de vol d’identité en 2011 après avoir accumulé plus de 55 000 $ au nom d’une autre personne, a rapporté le NYP.

Deux condamnés à la suite du meurtre de Malcolm X ont été disculpés jeudi après avoir chacun passé plus de 20 ans en prison, a rapporté le New York Times. Une enquête de 22 mois a révélé que le Federal Bureau of Investigation et le NYPD avaient retenu des preuves qui auraient pu conduire à l’acquittement du couple.

